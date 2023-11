L’Aliança per a la Vacunació Infantil de la Fundació ”la Caixa” ha aconseguit immunitzar un total de 82.644 nens i nenes vulnerables de l’Àfrica i Llatinoamèrica gràcies a la solidaritat de 80 empreses gironines, que des del 2008 formen part d’aquesta acció solidària.

La iniciativa, impulsada fa 15 anys per la Fundació ”la Caixa” juntament amb Gavi, the Vaccine Alliance a l’Àfrica, -que també compta amb el suport de la Fundació Bill i Melinda Gates i l’Institut de Salut Global de Barcelona- vol lluitar contra les malalties que es poden prevenir però que suposen un gran risc per a la vida dels menors als seus països d’origen a causa de les dificultats d’accés a la sanitat.

Fins ara, nou milions de nens ja han estat immunitzats contra la pneumònia (la principal causa de mortalitat infantil al món), a més de rebre la vacuna de pentavalent, que protegeix contra malalties com el tètanus o la diftèria.