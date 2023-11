L’Audiència de Girona va jutjar fa dues setmanes un acusat d’abusar sexualment de la seva filla l’any 2017, quan aquesta tenia uns 4 anys. El processat s’enfronta a 9 anys de presó per un delicte continuat d’abús sexual, segons les peticions de les acusacions. Durant el judici es va fer referència a anteriors causes a les quals havia fet front el processat, i va transcendir que havia estat condemnat anteriorment per la secció quarta de l’Audiència per un delicte d’amenaces i maltractament per violència de gènere. En canvi, la sentència el va absoldre d’un delicte de temptativa d’homicidi en el qual se’l va acusar d’intentar cremar la seva dona i la filla, tot i que aquest diari va publicar per error que havia estat condemnat.

La sentència per l’absolució de l’intent d’homicidi és del 4 de juliol de 2018 i va ser dictada per la secció quarta de l’Audiència provincial.