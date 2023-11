Farà 20 anys que Sant Joan de les Abadesses té implantat el porta a porta. És l'únic poble del Ripollès que té aquest sistema i és el que recicla més de tota la comarca. Però el preu que els costa s'ha incrementat 200.000 euros, sobretot per l'actual crisi de preus, i això ha obligat l'Ajuntament a haver d'apujar la taxa que paguen els veïns. En total, passaran de pagar 145 euros l'any a 215 euros. L'alcalde, Ramon Roqué, qualifica aquesta quantitat d'"insostenible" i "injusta", i lamenta que al Ripollès hi hagi fins a cinc sistemes de recollida diferents. Segons diu, això fa incrementar molt el cost per municipi. Per això, apel·la a la "solidaritat comarcal" i demana al Consell que implementi la premissa de "qui més contamina, més paga".

Sant Joan de les Abadesses és el municipi del Ripollès amb un índex de reciclatge més alt, del 75%. De fet, supera la mitjana de la comarca en un 20% i, fins i tot, duplica la xifra d'alguns municipis. Tot i aquests resultats tan positius, això no li serveix per reduir el preu que han de pagar per les escombraries. De fet, és un dels que tindrà la taxa més cara. A la comarca hi ha fins a cinc sistemes de recollida diferents i cada poble s'ha de pagar el seu amb l'actual model de reciclatge comarcal. Per l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roqué, això perjudica els pobles que ho fan més bé perquè, de fet, el sistema porta a porta actualment és més car que un de convencional. Tot plegat ha obligat l'Ajuntament ha haver de pujar la taxa de les escombraries, que passa dels 145 euros l'any als 215 euros el 2024. Una quantitat que el mateix alcalde qualifica de "desmesurada". Per això, ha fet arribar per carta una queixa al Consell Comarcal on demana una revisió i l'adaptació "urgent" de la política de gestió de residus comarcal. "És inacceptable que els ajuntaments que més es comprometen amb la sostenibilitat siguin penalitzats per les seves iniciatives ambientals", subratlla. En aquest sentit, demana que es recompensin els ajuntaments que demostren "un compromís real" amb la reducció de la contaminació i la millora en la gestió de residus. "No ens han de castigar", afegeix. Millors dades a curt termini Roqué defensa el sistema porta a porta i creu que, a la llarga, es demostrarà que és el millor sistema. De fet, tot i que les dades de reciclatge ja són molt bones al municipi, l'alcalde confia que el poble les millorarà aviat perquè l'Ajuntament ha aconseguit una subvenció per fer unes àrees de recollida amb contenidors tancats i vigilats, que permetran millorar les dades, ja que fins ara no s'estava fent bé.