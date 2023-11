La secció quarta de l'Audiència de Girona ha tornat a suspendre el macrojudici que ha de jutjar vuit persones acusades de 97 robatoris perpetrats entre el 2017 i el 2018 a la província gironina i també a comarques de Barcelona. Segons ha comunicat el tribunal, un dels acusats ha marxat a Alemanya i no s'ha presentat. El fiscal ha demanat que el processat sigui declarat en cerca i captura i que se l'ingressi a presó, una mesura que la seva defensa rebutja. La sala haurà de decidir sobre aquesta qüestió. Pel que fa al judici, que s'ha d'allargar prop d'un mes per la llarga llista de testimonis citats, s'haurà de tornar a fer totes les citacions, i la pròxima data s'ha assenyalat per principis del novembre de l'any 2024. El febrer ja s'havia de celebrar, però es va haver de suspendre per la vaga de lletrats.

La fiscalia acusa els processats de diversos delictes, entre els quals 9 delictes continuats de robatori amb força a casa habitada, 6 delictes continuats de violació de domicili i 9 delictes de pertinença a grup criminal, pels quals enfronten penes d’entre 4 anys i mig fins a 12 anys i mig. La vista es podria evitar si les parts arribessin a un acord de conformitat, una possibilitat que per ara no s'ha donat. Cap dels acusats està a la presó, donat que ja han passat més de cinc anys des que van tenir lloc els fets.

La investigació dels fets la va iniciar els Mossos d’Esquadra el 2018, després de detectar una onada de robatoris en habitatges de les comarques gironines i en altres localitats catalanes, i que seguien un modus operandi semblant. Segons l’escrit de conclusions provisionals de la fiscalia, un dels processats, condemnat dues vegades pel jutjat Penal 2 de Girona per dos intents de robatori a domicilis, va ser qui va idear un entramat pensat per cometre robatoris a localitats principalment gironines. Els habitatges escollits sempre estaven situats o estaven prop d’una zona boscosa o un parc verd que els permetés no ser vistos.

Repartiment de funcions "perfecte"

El grup estava format per deu persones, tot i que n’hi ha una que no ha estat localitzada per les autoritats. Els membres residien a Barcelona, i tenien ideat un repartiment de funcions «perfecte»: mentre un s’encarregava del transport fins als domicilis que volien assaltar, fins a quatre més entraven dins els habitatges.

Per entrar-hi solien forçar el pany fent-se valer d’un tornavís «molt gran» o bé entraven per una finestra. Un cop acabaven, el cotxe els esperava prop del lloc per marxar.

Tots els membres rebien una part del botí de cada assalt, segons indica l’acusació pública.

Els lladres van fer servir fins a 7 vehicles per perpetrar els robatoris, i que van anar canviant amb el temps. Només un d'aquests era titularitat d’un dels processats, i la resta anaven a nom d'altres persones.

Els primers robatoris van dur-los a terme el 7 de juliol de 2017. En una sola nit van assaltar tres habitatges a Sant Feliu de Guíxols, i l’endemà van dur-ne a terme tres més, enduent-se principalment joies, diners en efectiu i aparells electrònics.

La fiscalia recull fins a 98 robatoris a municipis de la Garrotxa, el Baix Empordà, l’Alt Empordà, el Ripollès i la Selva. També van atracar domicilis del Baix Llobregat, el Berguedà, el Vallès Oriental, el Maresme i el Bages, segons la tesi de l’acusació.