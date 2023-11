Sils, Fogars de la Selva, Mieres, Fornells de la Selva, Vilobí d’Onyar, la Bisbal d’Empordà, Cassà de la Selva o Banyoles han registrat màxims històrics de temperatura per a un mes de novembre. En punts de la comarca de la Selva, els termòmetres van fregar gairebé els 30 graus, amb 29,8 graus a Sils o 29,5 graus a Fogars de la Selva. A Mieres es van registrar 28 graus; a Fornells de la Selva, 27,8 graus (fins ara la temperatura més elevada s’havia registrat al 2015, amb 27,4 graus), la mateixa que a Vilobí d’Onyar; a la Bisbal d’Empordà els termòmetres van registrar 27,7 graus (la màxima era del 2013, amb 25,8 graus); a Cassà de la Selva van arribar als 27,4 graus i a Banyoles als 27,3 graus. Són dades de les estacions de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques i de la Xarxa d’Observadors Meteorològics, amb més de 20 anys de registres.

I és que l’estiuet de Sant Martí ha deixat rècords de temperatura. L’ambient suau ha estat provocat per la circulació zonal al continent europeu, amb altes pressions i una massa d’aire força càlid a la península Ibèrica. El vent de ponent a nivells baixos ha fet que l’ambient arribés a ser calorós a les comarques properes al litoral i prelitoral, amb valors excepcionals. Per la seva banda, l’Observatori Fabra de Barcelona va igualar el rècord de temperatura màxima de novembre dels seus 110 anys de dades, amb 26,4 graus.

A Girona, dimarts es va registrar la temperatura màxima més elevada (27,5 graus a l’observatori de l’Aemet al Parc del Migdia) a mitjans de novembre des del 9 de novembre de 1985, segons el meteoròleg Gerard Taulé. Un rècord de calor que es va batre a l’aeroport de Girona, on es va arribar als 28,2 graus. El 9 de novembre de 1985 es van registrar 30 graus, mentre que la temperatura mínima va ser de 9 graus. Dimarts, la calor també va arribar en diversos punts de les comarques gironines com Riudellots de la Selva (28,2 graus), Sant Gregori (27,7), Sarrià de Ter (27,1) i Salt (26,7).

El precedent de 1985

Anteriorment, les dades d’estacions manuals indiquen que al novembre de l’any 1985, Catalunya va viure un episodi comparable, amb temperatures màximes per sobre dels 25 graus en molts sectors del país i fins als 30 graus en punts de la Selva com Santa Coloma de Farners o l’aeroport de Girona.

Nits suaus per l’època

La temperatura no només ha estat alta durant el dia, sinó també de nit, sobretot als indrets del sud de Catalunya on ha fet vent, en alguns casos amb mínimes per sobre dels 15 graus.

Les previsions meteorològiques apunten a una entrada d’aire fred a partir de dimarts de la setmana vinent amb temperatures que, fins i tot, podrien estar per sota de les habituals en aquesta època de l’any.