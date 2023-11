Un any més, i ja seran 45 edicions, durant tot un cap de setmana Banyoles serà la capital del món del cavall amb la celebració de la fira de Sant Martirià que engloba la mostra del cavall i la mostra de races autòctones dels Països Catalans. La fira tindrà lloc durant els dies 17, 18 i 19 de novembre i novament l’escenari serà el Parc de la Draga. Durant aquests tres dies se succeiran les activitats, concursos, exhibicions i espectacles eqüestres, la mostra de tractors i eines antigues del camp, el mercat d’artesania, el raça-tast i també hi haurà un espai divulgatiu.

Aquest espai divulgatiu estarà situat dins del pavelló de la Draga i el seu programa inclou xerrades, conferències, presentacions i projeccions de tems d’interès i actualitat, relacionats amb la pròpia fira, segons han avançat els organitzadors. Els mateixos promotors han volgut destacar el caràcter tradicional d’aquesta fira que «no s’entendria sense totes les persones que la fan possible: des dels que hi participen i els que hi col·laboren fins als que la visiten i la gaudeixen». En aquest sentit, asseguren que «són diverses les maneres de viure i gaudir de la fira banyolina per excel·lència i cadascuna d’elles és imprescindible perquè any rere any la Fira de Sant Martirià sigui un èxit i un referent en el sector tant del món del cavall com de les races autòctones».

La fira té sempre molt present el segell de la sostenibilitat. «El món de l’agricultura i la ramaderia tradicionals porten implícits aquest concepte, tot i que s’ha de potenciar per donar-li valor. En l’actual context, amb l’increment de preus i dels costos de producció més que mai s’ha d’apostar per una economia circular, per la recuperació d’oficis i costums i pel consum de productes de proximitat», asseguren els promotors.

A més aquest any visitar la fira té premi: vine al Punt d'Informació, contesta el qüestionari, entrega la butlleta i participa en el sorteig de 200 euros en vals de descompte de diferents establiments de la ciutat, un cap de setmana per a 2 persones i una activitat eqüestre.

Consulta tota la programació aquí.