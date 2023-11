El Cor Gospel Girona, pioner d’aquest estil de música a les comarques de Girona, oferirà el pròxim diumenge a dos quarts de set de la tarda un concert solidari a l’Espai Mas Marroch a benefici de la Fundació Oncolliga Girona. Es tracta de la primera edició d’OncoGospel, una iniciativa que neix amb voluntat de continuïtat, ja que els impulsors tenen la intenció de repetir-lo cada any, sumant-hi altre grups convidats. Les entrades per aquesta primera edició es poden adquirir online a través del web d’Oncolliga fent un donatiu de deu euros.

«La finalitat és fer un gran concert per una gran causa», explica Glòria Argany, portaveu del Cor Gospel Girona, que ha afegit que «el gospel és una música molt espiritual, viva i energètica i per això estem segurs que ens ho passarem molt bé a la vegada que ajudem a qui ho necessita». Argany agraeix també als patrocinadors que han fet possible tirar endavant aquesta iniciativa, «sobretot als germans Roca per haver-nos cedit l’Espai Mas Marroch, un indret idíl·lic, per a aquesta primera edició».

El Cor Gospel Girona, que actualment està format per més de setanta cantaires, va néixer l’any 2004 de la mà d’Alberto Salomone i va ser el pioner d’aquest estil de música a la província de Girona.