«Es tracta d’una lluita intensa i col·lectiva que s’ha de fer des de tots els àmbits; no n’hi ha prou amb el rebuig social i la resposta institucional». L’Associació de Dones l’Aurora de Lloret de Mar feia una crida ahir, en la lectura del manifest de l’acte institucional del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones, al «clam social» per tal que hi hagi «més implicació» per erradicar les agressions masclistes. Elles ho tenen clar. De fet, des de fa anys treballen per a la plena igualtat de la dona en la societat, fomentant que participi en tots els àmbits de la vida. «És el que necessitem per evitar la violència, la discriminació i desigualtats i, en definitiva, trencar silencis», manifestaven. Per a exemplificar aquestes accions, l’associació va fer referència al gest de les jugadores de la selecció espanyola de futbol, quan es van plantar contra Luis Rubiales, després que el llavors president de la Federació espanyola de futbol es negués a dimitir. «Aquest és el pas que tots necessitem fer per posar fi a les agressions; perquè el silenci i la inacció només fan que donar suport a l’agressor i la impunitat».

Un any més, la Delegació del Govern a Girona, la Diputació i l’Ajuntament van celebrar un acte conjunt per commemorar el 25N. Com a novetat, hi va haver una taula rodona sobre la importància de la prevenció de diferents agents de la comunitat per evitar les violències masclistes tant en infants, com en adolescents i adults. Representants de sis entitats diferents van exposar projectes i pràctiques que porten a terme. Lidón Gasull, directora de les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya, va posar en valor la promoció des de l’entitat de la corresponsabilitat entre els homes que són pares; Anna Amer, tècnica de joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va parlar de l’impuls dels punts liles i de la formació continuada; David Cámara, vocal del Col·legi d’Infermeria de Girona va destacar la tasca de la comissió de gènere i diversitat que han engegat els professionals; Míriam Lladós, representant dels casals cívics, va posar en valor la tasca de les administracions d’oferir una «atenció amable» facilitant els espais on les dones se sentin còmodes. Finalment, Mònica Masó, representant dels Marrecs de Salt, va destacar que s’està facilitant la conciliació familiar i que cada vegada hi ha més dones que ocupen posicions de lideratge; i Maria Estrada (Dipsalut) va explicar com treballen la sexualitat i l'afectivitat en els centres educatius.