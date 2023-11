Els trens de l’R11 registren retards que poden superar els 45 minuts per una manca de tensió a la catenària a l'estació de Maçanet - Massanes, a la comarca de la Selva. El gestor d'infraestructures ha indicat que l'avaria s'ha produït cap a dos quarts de vuit d'aquest dijous. A causa d'aquesta incidència, els combois estan circulant per via única en aquest tram del traçat. Tècnics d'Adif s’han desplaçat fins el punt per resoldre la situació el més aviat possible.