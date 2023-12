La Diputació de Girona, la Delegació del Govern i la Cambra de Comerç s'han reunit aquest dimecres per constituir oficialment la Taula Estratègica de l'aeroport de Girona. La trobada suposa el punt de partida del nou model que volen impulsar les administracions locals per promocionar turísticament la demarcació i la terminal gironina. En la primera trobada s'ha acordat la licitació d'un contracte de promoció per 1,6 milions d'euros. Hi haurà una aportació de 800.000 euros per part de la Diputació de Girona i 800.000 més per part del Govern. La Cambra de Comerç hi posarà 5.000 euros. Ara, la idea és ampliar la taula amb altres agents del territori interessats.

Pràcticament mig any després de signar el conveni de la nova Taula Estratègica de l'aeroport de Girona, les tres institucions implicades (Diputació de Girona, Generalitat i Cambra de Comerç) s'han reunit per primera vegada. La trobada ha servit per crear una comissió de seguiment que doni continuïtat a la taula i veure l'evolució del nou plantejament de promoció turística per captar nous públics des de la terminal de Vilobí d'Onyar. Les institucions remarquen que l'aeroport de Girona ha estat una infraestructura clau en el desenvolupament de la zona. Per això la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ha assegurat que la Generalitat formalitza amb aquesta inversió una "aposta ferma" perquè l'aeroport "sigui "una de les principals fonts de desenvolupament econòmic". Cañigueral ha remarcat que no només és important pel sector turístic, sinó que tenir un aeroport ben connectat "facilitat les relacions laborals i els projectes de recerca internacionals" de la demarcació de Girona. Per la seva banda, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha afegit que la taula servirà per "posicionar la terminal gironina com una de primer ordre". Per això confia que la licitació aprovada aquest dimecres servirà per "captar més companyies i generar una activitat sostinguda durant tot l'any, no només a l'estiu". Durant la signatura del conveni de la taula, que es va fer a principis de juny, es va manifestar la voluntat d'incorporar en aquesta taula més agents del territori interessats en contribuir en la promoció de l'aeroport perquè sigui una peça clau al turisme i en l'economia gironina.