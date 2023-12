Els Mossos d'Esquadra investiguen un home que va agredir la conductora d'un autobús a Olot. Els fets van passar aquest dimarts pels volts de dos quarts de nou del vespre. L'home, que viatjava amb la seva parella i el seu fill de quatre anys, va negar-se a pagar el bitllet de l'infant des de Sant Esteve d'en Bas a la capital de la Garrotxa, al·legant que se li estava tramitant la targeta que permet viatjar gratuïtament. La conductora, però, va explicar-li que calia mostrar la targeta i que, si no la tenia, havia d'abonar el preu del trajecte que volta l'euro i mig. Després d'una discussió inicial, l'home finalment va accedir a pagar, però durant el trajecte no va deixar d'increpar la conductora.

Un cop van arribar al seu destí, a la parada que hi ha davant del Centre d'Atenció Primària de l'Avinguda de Barcelona d'Olot, la discussió va anar pujant de to amb insults i recriminacions fins que el sospitós va etzibar una bufetada a la víctima. Va ser en aquell moment quan ella va defensar-se amb un esprai de pebre per treure's de sobre l'agressor que anava visiblement begut, segons fonts properes. Finalment, la víctima va aconseguir avisar la Policia Municipal que es va personar al lloc dels fets.

L'investigat, a més, va colpejar diverses vegades l'autocar mentre cridava al mig del carrer i va malmetre una de les portes del vehicle. Quan la policia va arribar a la zona va aconseguir calmar l'home i el va identificar.

Aquest dimecres la víctima ha presentat una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra que s'han fet càrrec de la investigació. La companyia de transports ha mostrat la solidaritat amb la treballadora i l'acompanyarà en el procés.