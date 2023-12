La Federació de Tècnics i Professionals de la Sanitat (FTPS) ha convocat per avui i demà dues jornades de vaga a l’Institut Català de Salut (ICS). El seu objectiu és «paralitzar l’activitat» als hospitals i centres d’atenció primària per tal d’«exigir millores laborals i econòmiques» per a aquests col·lectius.

Lamenten que no hi ha hagut canvis significatius en la negociació del tercer acord del conveni de l’Institut Català de la Salut (ICS) tot i que els sindicats han presentat diverses demandes. Concretament, demanen la incorporació d’un complement específic a més d’un plus de destí, entre altres objectius. També demanen reducció laboral a les 35 hores, la recuperació del pla de pensions i retribucions de manera «igualitària». Hi ha previsió que diversos tècnics gironins es desplacin avui a Barcelona des del pavelló de Fontajau.