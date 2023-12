Un petit foc d'una paperera de cartó que es trobava a l'interior de l'institut Josep Brugulat de Banyoles ha fet evacuar aquest migdia el centre educatiu. A més, el SEM ha hagut d'atendre tres persones ferides per una intoxicació per inhalació de fum.

Els fets s'han produït poc després de dos quarts de dotze del migdia quan els Bombers han rebut l'avís del director del centre que els alertava que havia saltat l'alarma d'incendis.

Arran dels fets, s'han evacuat les unes 900 persones que hi havia en aquell moment a l'institut, entre personal i alumnes. Aquests s'han quedat al pati tal com marquen els protocols.

Els Bombers que han mobilitzat una dotació en aquest servei ja s'han trobat el centre ubicat a la carretera de Figueroles, evacuat. Els efectius han inspeccionat el centre i han trobat que una àrea del centre hi havia una paperera de cartó que cremava. Personal del centre hauria intentat també apagar-lo, però finalment, els Bombers han extingit el petit incendi que ha generat molt de fum.

Un cop apagat, els Bombers han inspeccionat la resta de l'edifici, han comprovat que no hi havia més afectacions i han donat el servei per finalitzat cap a un quart de dues de la tarda, indiquen des del cos d'emergències. Llavors, els alumnes i el personal han pogut tornar a dins l'institut.

Tres ferits

El que sí que ha provocat aquest incendi són tres ferits per inhalació de fum. Es tracta de dos adults -serien professors- i un menor d'edat segons informa el SEM. Els sanitaris els han evacuat a tots tres en estat de poca gravetat fins a l'hospital Josep Trueta de Girona i han mobilitzat dues ambulàncies.