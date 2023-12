El preacord per al III Conveni Col·lectiu de Treball de l’Institut Català de la Salut (ICS) firmat la setmana passada no ha sigut ben rebut per a tots els professionals sanitaris. Tot i que en la mesa de negociació, els sindicats CCOO, UGT, Satse i Metges de Catalunya hi van estar d’acord, hi ha altres sindicats minoritaris que el rebutgen.

Un dels col·lectius que hi està més en contra és el de les infermeres, ja que consideren que les millores salarials no són suficients i que encara no formaran part de la categoria laboral A1, una reivindicació històrica. Ahir el sindicat Infermeres de Catalunya va anunciar vaga indefinida a partir del 12 de desembre perquè consideren que «des de fa una dècada assumeixen noves competències i responsabilitats i no hi ha hagut cap reconeixement». També lamenten la situació de les llevadores i del personal que treballa en centres concertats.

Altres sindicats, com la Intersindical, estan valorant si s’hi afegeixen o no tot i que, al llarg d’aquesta setmana, s’han mobilitzat per protestar contra el conveni. La majoria de concentracions es van fer dimecres, a l’entrada de centres d’atenció primària i, en el cas de Girona, també davant de l’hospital Josep Trueta, on van tallar el trànsit a l’avinguda de França durant uns minuts.

Però el col·lectiu de la infermeria no és l’únic que hi està en desacord, en les protestes també hi ha el personal de gestió i serveis, entre d'altres, perquè «no satisfà les seves necessitats i expectatives». Exigeixen que s’incorporin millores significatives abans de la seva finalització, amb l’objectiu de garantir condicions laborals més justes i adequades per als treballadors de l’ICS.

Suport dels col·legis professionals

Finalment, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i els quatre col·legis provincials manifesten «decepció absoluta» envers el nou conveni. El col·lectiu assegura que l’acord «topa el desenvolupament professional» de les infermeres, igual que des del seu punt de vista fa el conveni de la xarxa concertada. Han avisat dels riscos que suposa la precarietat laboral que se’n deriva i han valorat que pot provocar «l’allunyament de les infermeres formades, especialistes i talentoses» del sistema de salut. Han advertit que tot plegat reduirà la qualitat del servei que rep la ciutadania.