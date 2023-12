Persegueixen un camioner des del Vallès fins a Vilademuls, l'intenten aturar i disparen diversos trets

Els Mossos d'Esquadra investiguen un incident amb armes de foc a l'autopista AP-7. El camioner protagonista de la història va avisar dels fets al telèfon d'emergències 112 quan passaven pocs minuts de la mitjanit d'aquest dimecres, però tot va començar molt abans.

Segons va informar el conductor del tràiler a la policia, va trobar-se amb una situació surrealista mentre conduïa per aquesta via ràpida el dimarts a la nit. Va observar com dos cotxes d'alta gamma el van començar a seguir des de l'àrea de servei del Montseny.

El seguiment va començar en aquest punt, a Llinars del Vallès, municipi que pertany encara a la província de Barcelona. Tot i això, els dos vehicles van anar al darrere del tràiler fins a l'altura de Vilademuls, ja a la província de Girona. Un trajecte de més de 80 quilòmetres.

En arribar a aquest punt del Pla de l'Estany, els ocupants dels dos cotxes van intentar fer aturar el camió enmig de l'autopista. Se li van acostar i van conduir temeràriament. Finalment, però, els ocupants d'un dels vehicles van treure armes de foc -pistoles- per la finestra i van apuntar el camió en to amenaçador.

Segons el xofer tot seguit va sentir tres detonacions i els dos vehicles que l'havien amenaçat, van fugir per l'autopista.

El camioner en veure sorprès pels fets va alertar el 112 poc després de les dotze de la nit i a la zona s'hi van desplaçar els Mossos d'Esquadra. Van prendre-li declaració i van buidar el vehicle per mirar que no portés cap mena de càrrega sospitosa, cosa que es va descartar.

Amenaces

El xofer, que és estranger, va relatar als agents que sospita que aquells que l'havien seguit potser ho havien fet com a acte de posar-li la por el cos perquè no els havia volgut llogar un camió i també va denunciar que els implicats ara li fan xantatge reclamant-li diners.

Aquest cas està de moment en mans de la Unitat d'Investigació dels Mossos de la comissaria de Figueres, tot i que podria canviar de mans amb l'avanç de la investigació.