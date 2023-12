Unió de Pagesos reclama al Govern l'ordre de recol·lecció del llentiscle per afrontar l'augment de robatoris. El sindicat reclama que publiqui de manera urgent l'ordre reguladora de la recol·lecció del llentiscle i el bruc per proporcionar cobertura legal i un seguiment i control del comerç que dificulti aquesta activitat il·legal.

A les comarques gironines aquesta problemàtica fa temps que dura i s'ha convertit negoci il·legal. Grups de recol·lectors entren als terrenys i se’ls emporten a manats. Sovint, els recol·lectors són estrangers en situació irregular i a qui fan treballar de forma precària. En canvi, l’arbust serveix per alimentar empreses d’Europa, que són les que n’obtenen el veritable benefici.

El llentiscle és una planta silvestre que té un fruit vermell que conserva l'olor durant temps i una fulla verda perenne que aguanta molt bé sense caure. Es ven al voltant dels 15 euros el pom i està molt demanat al mercat de la flor, tant a Catalunya, per fer rams decoratius o corones funeràries, com als països del nord d'Europa. A més, també té molta sortida al sector farmacèutic per fer-ne cosmètics, productes d'ortodòncia o complements alimentaris.

Durant els darrers anys, la comercialització del llentiscle ha experimentat un creixement significatiu, però a Catalunya no hi ha cap normativa que reguli les condicions per al desenvolupament de l'activitat extractiva. Davant d'aquest buit normatiu, des del 2020 Unió de Pagesos ha exigit al Departament que publiqui una ordre reguladora per abordar aquest problema. Tot i la consulta pública realitzada per la Generalitat el 24 d'abril de 2022, en la qual el sindicat va fer aportacions, recorda, com demanar un permís explícit i informació del dia de l'actuació, indica el sindicat en un comunicat. El sindicat assegura que la normativa estava encallada de fa més d'un any i el Departament d'Acció Climàtica admet fa temps que hi treballa i, de fet, va anunciar que posaria en marxa un decret a finals del 2022, però de moment encara no s'ha fet.

El subdirector general de boscos, Enric Vadell, explica en declaracions a l'ACN que ja s'ha acabat la redacció de l'ordre i ara s'han iniciat els tràmits per a la seva informació pública. Tot i això, calcula que encara trigarà uns vuit mesos a aprovar-se i, per tant, que es pugui aplicar.

Amb aquesta ordre, el propietari que detecti recol·lectors il·legals a la seva finca ho podrà denunciar i l'administració els podrà sancionar. L'ordre, a més, també té en compte criteris ambientals com, per exemple, que no es podrà recollir quan la planta ja té fruit perquè serveix d'aliment per a molts animals. A més, també regula la manera per tal que els propietaris forestals puguin treure profit del llentiscle "com un recurs més" dels boscos.

Grups organitzats

El sindicat denuncia que, a les portes de l'hivern, els boscos catalans es veuen afectats per un saqueig del llentiscle per part de bandes organitzades que actuen de manera il·legal en entrar a propietats privades. Aquestes coneixen bé la manca efectiva de protecció legal en les zones fora dels espais naturals protegits, incentivant així els robatoris en aquests espais. Aquestes organitzacions aprofiten persones vulnerables, sense contracte laboral i en situació irregular, que col·laboren en aquesta explotació. A canvi d'una remuneració modesta, tallen i malmeten les poblacions de llentiscle sense cap mena de control, posant en risc la sostenibilitat, la capacitat de regeneració i la vitalitat dels ecosistemes, recorda el sindicat.

Si els diem alguna cosa s'encaren amb nosaltres" Josep Bover - Propietari d'una finca

L'espoli del llentiscle, l'anomenat or verd dels boscos catalans, fa temps que dura, però alguns propietaris forestals asseguren que, des de fa un temps, s'ha disparat. Explica que quan els grups de recol·lectors "marxen deixen el bosc ple de brutícia: roba, gomes de plàstic, llaunes.", lamenta Josep Bover, propietari d'una finca. Però el pitjor de tot, diu, és la inseguretat que això genera: "Si els hi diem alguna cosa s'encaren amb nosaltres".

A les comarques de Girona precisament, fa pocs dies els Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra van enxampar un grup de set persones que robaven llentiscle d'un espai protegit de Vilanant. El cos que vetlla pel medi ambient va denunciar al conductor del vehicle on carregaven els feixos d'aquesta planta per emportar-se llentiscle sense disposar d'autorització de la propietat. Aquest és un exemple, però es van donant casos i a qui s'enxampa és el recol·lector, mai la persona que l'ordena.

Amenaça mediambiental

El responsable de boscos del sindicat, Josep Rius, lamenta que, en molts casos, els recol·lectors no només fan malbé la planta, sinó també camps de cultiu –per on passen amb les furgonetes- i filats elèctrics. Més enllà del problema social de la recol·lecta clandestina, també hi ha una amenaça mediambiental de l'espoli que, segons Rius, s'agreuja en un context de sequera com l'actual. "Els arbres i el bosc ja estan patint prou", lamenta. A tot això, s'hi suma la sensació d'inseguretat que, diuen, comporta el fet de tenir grups de gent repartits pel bosc, amb masies aïllades, i d'amagat. "Estem del tot desprotegits. El món rural no és com un bloc de pisos, que el veí pot estar pendent. Aquí si tenim un problema no podem demanar auxili fàcilment", lamenta Josep Bover, ramader i propietari d'una finca.