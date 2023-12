La Fira de l'Avet d'Espinelves ha obert portes aquest dissabte coincidint amb l'arribada del fred a Catalunya. Una de les iniciatives turístiques més importants d'Osona s'allargarà fins al 10 de desembre amb l'expectativa de rebre més de 90.000 visitants, la majoria, concentrats durant el pont de la Puríssima. El certamen tindrà un centenar de parades, deu més que l'any passat. La meitat s'han construït de nou amb fusta. A més, hi haurà set parades d'avets, totes de veïns del poble. La previsió és que es venguin uns 3.000 arbres. Com a novetat, l'Ajuntament ha creat unes 200 noves places d'aparcament.

La 42a Fira de l'Avet d'Espinelves arriba amb novetats. L'Ajuntament ha renovat tots els cartells que indiquen el certamen, i també s'han renovat amb fusta la meitat del centenar de parades que té la fira. I per resoldre un dels principals problemes del certamen, el de la mobilitat, s'han creat prop de 200 nous llocs d'aparcament. Per a la propera edició, s'està valorant oferir un servei de bus que comuniqui Espinelves amb Vic.

L'alcalde d'Espinelves, Antoni Tanyà, celebra a l'ACN aixecar persiana de la fira amb un dia "molt maco" i preveuen que el temps els continuï acompanyant els propers dies. Com que han entrat nous al consistori, han impulsat "molt canvis" perquè considera que la fira s'havia quedat antiga, renovant una cinquantena de les 100 casetes de fusta que hi ha.

A més, hi ha inclòs un jardí, una zona d'esbarjo i han instal·lat dos avets que els donen la benvinguda, unes millores que esperen que el públic assistent, que preveuen que se situï entre les 90.000 i 100.000 persones, valori positivament. "L'any que ve espero que puguem créixer en 10.000 persones i així cada any, és important per al poble", assenyala Tanyà.

Aquest és el cas de la Montse i el Fernando, dos veïns de Vacarisses, que visiten la fira per primer cop perquè els n'havien parlat "molt bé". "Ja tenim el nostre avet", detallen a l'ACN.