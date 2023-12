Josep Puig, exorcista oficial de Girona: «Em va venir a veure una persona amb convulsions, em va fer basarda»

Què hi ha de cert sobre l’exorcisme, en les pel·lícules?

Tot el que surt a les pel·lícules em sembla força exagerat. M’ha vingut a veure gent convençuda de que estava posseïda, però moltes vegades són altres coses. Jo em limito a escoltar a les persones que creuen que en la seva vida pot haver-hi alguna influència del maligne perquè tenen una mala ratxa o els fa mal alguna cosa, i prego com a antídot, si és possible juntament amb ells, per a demanar a Déu que els alliberi del mal.

Quins símptomes tenen?

Fa de mal definir. Va venir una persona amb convulsions que perdia la consciència, que confesso que em va fer basarda. Però en la majoria de casos, no és res espectacular. El primer que s’ha de fer és veure si darrera el que els està passant hi ha una explicació lògica. I en molts casos, els aconsello anar al metge. I si és el dimoni qui ho provoca, hem de confiar que Nostre Senyor el vencerà.

A vegades fa de psicòleg?

A vegades, ajuda que algú t’escolti sense jutjar-te. El simple fet de poder explicar-se amb normalitat sense que els tractin de bojos, d’entrada, ja els dona certa pau.

Creu en el dimoni?

L’església afirma que hi ha àngels i, si hi ha àngels, també hi ha dimonis, que no són res més que àngels rebels. Jo no n’he vist mai cap. Que hi ha alguna cosa que va més enllà i que un es pot trobar embolicat amb el mal sense haver-lo buscat, és un fet. El dimoni actua en les persones de dues maneres. En l’ordinària, que és l’habitual, arriba en forma de temptació, allunyant-nos de Déu i introduint-nos en el pecat. I l’extraordinària són fenòmens com aquests, però si l’Església ha creat aquest ministeri, és perquè considera que n’hi pot haver.

Funcionen, les pregàries, per a alliberar-los del dimoni?

Moltes persones marxen més tranquil·les. Curades, no ho sé. Però m’expressen que es troben millor. Tot i això, sempre els dic que no els puc prometre res.

Es desplaça als domicilis, si algú creu que a casa seva hi ha presència del maligne?

No. Perquè no puc estar anant amunt i avall, jo també he d’atendre les meves parròquies. Em venen a veure a la rectoria de Roses.

Quantes persones ha atès des que el va nomenar el bisbe Francesc, l’any 2018?

Unes quaranta, des de persones molt creients i practicants fins a gent que ha consultat endevins o el tarot i no els ha funcionat, i intenten veure si a través de l’exorcisme el seu mal s’alleugereix.

S’ha hagut de formar?

Vaig fer una formació inicial per a exercir aquest ministeri en una casa d’exercicis de Guardamar del Segura, a Alacant.

Fa pagar per l’exorcisme?

No, si volen, la voluntat.