Els Bombers van treballar aquest divendres a la nit en dos incendis de xemeneia en habitatges de Llívia i Osor.

El primer dels focs és el que es va declarar cap a dos quarts de deu de la nit a Llívia, en un bloc d'apartaments de quatre plantes de l'avinguda Catalunya. Els Bombers van activar tres dotacions i quan es dirigien a la zona ja van demanar que els inquilins sortissin de l'immoble. Un cop van arribar l'edifici ja estava evacuat i els Bombers van activar l'autoescala.

Els efectius van comprovar que hi havia un tap de sutge i que al primer pis hi havia fum. Per tot això, la resta de pisos no podien encendre la llar de foc i l'incendi va provocar que es trenqués el tub per la calor. Van apagar l'incendi i es va saldar sense ferits.

Tampoc es van haver de lamentar danys personals en l'incendi d'Osor però sí de materials, ja que el foc de xemeneia va provocar afectacions en 7 m² del teulat d'un edifici d'apartaments.

Aquest incendi es va declarar cap a les deu de la nit en una casa del carrer Països Catalans arran del foc de xemeneia cremava el sostre de fusta, concretament l'aïllant. Els Bombers van derivar quatre dotacions al servei i es van trobar que d'entrada la persona que hi havia a la casa havia utilitzat un extintor. D'entrada no veiem flama però sí molt de fum i van anar revisant el tub de ferro que havia cremat i els Bombers van veure que hi havia brasa i encara flama després de fer un forat al sostre. Van desmuntar el sostre i finalment poc després de tres quarts d'onze van poder donar-lo per apagat. El que va provocar al final és afectacions en 7 metres quadrats del teulat de fusta. La dona que hi havia a la casa va passar la nit a casa d'uns veïns, indiquen des del cos d'emergències.

Els Bombers han fet una piulada recordant recomanacions per fer un ús segur de les llars de foc