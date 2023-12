El segon dia de vaga de sanitaris ha finalitzat avui amb menys seguiment que ahir. Segons dades del Departament de Salut, a Girona en el torn de nit hi va haver un 0% de seguiment; en el torn del matí ha sigut del 3,9% i, en el torn de tarda, del 2,9%.

Diferents sindicats encapçalats per CATAC-CTS han convocat vaga de professionals de l’ICS aquest dimarts i dimecres en contra del preacord de conveni signat per altres organitzacions. Centenars de sanitaris han protestat davant del Parlament a Barcelona en el segon dia de vaga contra el tercer conveni de l'ICS. En paral·lel, Infermeres de Catalunya ha cridat a una aturada indefinida al SISCAT que continuarà demà.

Paral·lelament, els col·legis d’infermeres han retret a Balcells la "rapidesa" en la ratificació del tercer acord de l’ICS i asseguren que s’ha tirat endavant "sense marge per a la reflexió".

Les llevadores reivindiquen millores

L'Associació de Llevadores de Catalunya, que també s'ha afegit a la convocatòria indefinida, lamenta que les professionals no tenen la majoria dels complements salarials que elscorrespondrien. "Tenim un grau universitari i a més una especialitat; no cobrem plus d'exclusivitat, ni plus d'especialitat, no se'ns considera dins de la categoria A1 que és el que reclamem", manifesta una de les representants del col·lectiu a aquest diari.

També considera que les dades de seguiment de la vaga que ha registrat el Departament de Salut no reflecteix la realitat perquè "no compten els professionals que voldrien fer vaga i estan treballant perquè formen part dels serveis mínims". A més, afegeix, "en la majoria dels centres les llevadores ja estem en serveis mínims i per tant no ens podem sumar a la vaga tant com voldríem".