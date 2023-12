Un camió que transporta gas liquat ha bolcat en una pista forestal de Fontanals de Cerdanya.

Els efectius d'emergències han rebut l'avís uns 10 minuts abans de les vuit del matí i a la zona s'han desplaçat sis dotacions dels Bombers, Mossos d'Esquadra i SEM.

El vehicle cisterna amb 25.000 litres de gas liquat inflamablea quedat bolcat a tocar d'aquesta via, que està tallada al trànsit, a la zona de Soriguerola.

Els Bombers han comprovat que el vehicle estava bolcat en un camp i que la cisterna no perdia gas liquat. Pel que fa al conductor, aquest ha pogut sortir del vehicle pel seu propi peu i ha resultat il·lès de l'accident de trànsit.

Mentre hi treballen els serveis d'emergències des de Protecció Civil de la Generalitat ha posat en pla de prelaerta el pla Transcat, de matèries perilloses. Tot i això indiquen que no hi ha perill a la zona.

Des dels Bombers indiquen que malgrat que no hi ha fuita es mantindran a la zona fins que es facin les maniobres per alçar el camió i que no es produís cap fuita. Arran d'això i mentre es facin les tasques de remolcament del vehicle accidentat, Protecció Civil ha activat el Transcat en fase d'alerta. El camió serà traslladat a les instal·lacions de la companyia transportista.