El seguiment de la vaga d’infermeres avui s'ha notat més que altres dies per la incoporació de tècnics sanitaris, com per exemple tècnics de radiologia, laboratori, radioteràpia, anatomia patològica i tècnics en Cures d’Infermeria.

D’aquesta manera, a tot Catalunya en el torn de matí hi ha hagut un 27% de seguiment en els centres d’atenció primària i en el torn de tarda el seguiment ha sigut del 18%. En canvi, pel que fa a regions sanitàries, hi ha hagut més diferències. Girona ha registrat una de les xifres més baixes, tot i que han sigut una mica més altes que les del dia anterior. Concretament, al matí hi ha hagut seguiment del 5% i a la tarda del 2,3%.

La vaga de tècnics de laboratori ha alterat l'activitat de les analítiques. Es va avisar als usuaris que tenien cita que en algun cas podria ser necessari repetir l'extracció i no es van programar noves cites per avui.

El conseller de Salut ha considerat que l’acord de l’ICS és «bo» però reconeix que no és «suficient» davant el «malestar» de les infermeres. És per això que la conselleria pressionarà l’Estat per a més reconeixement professional per a infermeria, tècnics superiors i TCAI.