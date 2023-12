El Jutjat Penal 3 de Girona va assegut avui al banc dels acusats un membre del CDR Cerdanya per un tall de carretera que es va dur a terme a Puigcerdà, prop de la frontera, durant la Vaga General del 21 de febrer de 2019. La fiscalia li demana 2 anys de presó i 2.117 euros d’indemnització per desobediència greu i lesions, presumptament per mostrar una «resistència més activa» en el moment que va ser desallotjat per reobrir les vies tallades, l’N-152 i l’N-154, al trànsit.

Aquest és el tercer intent de jutjar els fets aquest any, després que se suspengués al març i al juliol. La defensa del processat, que representa l’advocada d’Alerta Solidària Raquel Vilar, va presentar fa uns dies un recurs per sol·licitar l’ajornament de la vista al·legant que el cas podia ser inclòs en la Llei d’Amnistia, com ja va fer fa unes setmanes la defensa dels encausats pel tall de l’AVE a Girona durant el primer aniversari de l’1-O. El jutjat Penal 2 de Girona va acceptar la suspensió, contràriament al Penal 3, que ha desestimat el recurs, fet que ha fet tirar endavant el judici. La defensa demana l’absolució. L'acusat va ser detingut el 21 de febrer de 2019 durant un tall de carretera convocat per la Intersindical amb motiu d'una jornada de Vaga General. La mobilització pretenia denunciar la situació social i política de Catalunya i va reunir unes 300 persones. Segons va denunciar el CDR Cerdanya a través d'un comunicat el dia dels fets, s'havia informat els Mossos d'Esquadra que el tall es desconvocaria en menys d'una hora perquè els participants volien acudir a una concentració a la plaça del Campanar de Puigcerdà. Amb tot, els agents van procedir al desallotjament, "trencant l'ambient festiu i familiar que hi havia hagut fins llavors", segons el comunicat. Els Mossos van detenir dues persones del CDR Cerdanya, que van ser investigades pels mateixos fets, però a un d'ells se li va acabar arxivant la causa el desembre de 2021.