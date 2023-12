El Jutjat Penal 2 de Girona ha suspès el judici pel tall de les vies de l'AVE que hi va haver a Girona en el primer aniversari de l'1 d'octubre a l'espera que s'aprovi la llei d'amnistia. Aquest seria el primer cas reconegut d'un judici suspès pel projecte de llei. La vista s'havia de fer els dies 12 i 13 de desembre, però la defensa -encapçalada per Montserrat Vinyets i Benet Salellas- havia de-manat al tribunal suspendre la vista perquè el cas podria incloure's en la llei d'amnistia que està tramitant el Congrés dels Diputats. La fiscalia s'hi va oposar, però l'advocada de l'Estat recolzava la petició. El tribunal ha endarrerit un any la celebració de la vista perquè creu que si s'aplica la nova normativa el judici no tindria sentit.

Els quatre encausats per tallar les vies de l'AVE a Girona en el primer aniversari de l'1 d'octubre no aniran a judici la setmana vinent com estava previst. Es tracta d'una nova suspensió de la vista però que en aquest cas ha estat arran de la petició de la defensa dels encausats, Montserrat Vinyets i Benet Salellas. Els dos advocats van sol·licitar la suspensió de la vista el 14 de novembre i ara, el Jutjat Penal 2 de Girona ha resolt a favor d'aquesta demanda.

En l'escrit, el tribunal considera que la llei encara està en tramitació parlamentària però que el judici suposaria un "gran volum d'actuacions". A més, hi ha un testimoni que la fiscalia considera essencial que no s'ha pogut localitzar. El judici, que s'havia de fer el 28 de març, es va suspendre perquè no havien trobat aquest testimoni. A més, hi ha un agent dels Mossos d'Esquadra que segueix de baixa per incapacitat.

A tot aquest conjunt de situacions, el tribunal recorda que el redactat del projecte de llei d'amnistia recull els fets que s'han de jutjat en aquest cas, també conegut com el de 21 raons. Per això certifica que si es celebrés la sessió i finalment s'aprova la llei d'amnistia "faria inútil la celebració d'un judici amb un cost material i personal tan elevat".

Per això el Penal 2 de Girona ha decidit senyalar la vista pel 11 i 12 de novembre del 2024. Considera que aquesta nova data dona prou marge de temps per analitzar la llei una vegada sigui aprovada i certificar quin abast té i com impacte en el cas que es jutja.

La fiscalia s'hi oposa

La mesura plantejada per la defensa dels quatre encausats va arribar el 14 de novembre. El tribunal va donar uns dies a les parts perquè hi presentessin al·legacions. La primera d'elles va arribar el 22 de novembre quan la fiscalia va oposar-se a la suspensió de la vista. Considerava que la llei encara no està aprovada i, per tant, no és vigent. Recorda que encara queda molt de temps perquè es faci efectiva i es desconeix quin abast tindrà en el cas en què finalment s'aprovi. Pel que fa a l'advocacia de l'Estat, el 28 de novembre va respondre favorablement a la suspensió del judici.

Condemnes de 4 anys de presó

Els encausats s'enfronten cadascun a una condemna de 4 anys de presó i multes per valor de 12.150 euros per delictes de desordres públics, atemptat, danys i lesions lleus. La causa va arribar a tenir dinou investigats, entre ells l'aleshores alcalde de Celrà , Dani Cornellà, i l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, detinguts per la Policia Nacional el 16 de gener del 2019. Fiscalia i advocacia de l'Estat van acabar acusant quatre activistes, que critiquen que els han identificat amb "fitxers policials il·legals" i per la seva implicació amb l'activisme.

Les detencions pel tall de l'AVE i les mobilitzacions que hi van haver a Girona durant el primer aniversari de l'1-O van donar lloc a la campanya de solidaritat '21 raons', que aquest dimarts ha convocat una concentració a les portes dels Jutjats de Girona. Unes 200 persones han reclamat l'absolució dels encausats i han denunciat la repressió contra el moviment independentista.