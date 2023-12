Ryanair oferta 33 rutes per l'estiu del 2024 des de l'aeroport de Girona. Es tracta de quatre destinacions més de les que tenia l'estiu passat i suma cinc noves rutes, mentre que en perd una (Frankfurt-Hahn). El Regne Unit (vuit rutes) i Alemanya (cinc) segueixen essent dues de les destinacions amb més rutes que connecten amb Girona. Per altra banda, l'aerolínia manté l'aposta per Irlanda, amb vols a Cork, Dublín, Knock i Shannon. Les cinc rutes noves que s'oferiran aquest estiu són Paderbarn (Alemanya), Zagreb (Croàcia), Beni Mellal (Marroc), Maastricht (Països Baixos) i Pardubice (República Txeca). Aquest augment d'avions arriba després que l'aerolínia mostrés el seu compromís amb la terminal gironina aquesta tardor.

La companyia de baix cost Ryanair comença a vendre bitllets d'avió per a la temporada d'estiu, que arrencarà a finals de març. De moment, l'aerolínia oferta fins a 33 destinacions des de Girona amb el Regne Unit, Alemanya i Irlanda com a principals països.

En el cas del mercat britànic, la companyia manté les mateixes destinacions que l'any passat. Si aquest hivern hi havia vols a Londres-Standsted, Birmingham, East Midlands i Belfast, a partir del 26 de març s'hi sumarà Manchester i Bristol. Un dia més tard tornarà a connectar amb Leeds amb cinc vols a la setmana i a partir del 31 de març hi haurà un avió al dia que anirà de Girona a Bournemouth durant tot l'estiu.

A Alemanya es mantenen les connexions que ja hi ha a l'hivern amb Düsseldorf i Baden-Baden. En aquest últim cas, però, a partir de l'1 d'abril també hi haurà un vol al dia que anirà de Girona a la ciutat alemanya. El 26 de març començarà a operar el vol entre Girona i Munich West i el 31 de març serà el torn de Nuremberg. El mateix dia s'estrenarà la nova ruta que unirà la terminal de Vilobí d'Onyar amb Paderborn amb dos vols per setmana. Per contra, l'aeroport de la Costa Brava perd la connexió amb Frankfurt-Hahn.

Pel que fa als vols a Irlanda, es mantenen les connexions amb Cork, Dublín, Knock i Shannon. Els vols arrencaran entre el 26 i el 27 de març i hi haurà entre dues i tres connexions setmanals tret del vol de Dublín, on es programen avions per sis dies a la setmana. A Bèlgica, Ryanair volarà de Girona amb Brusel·les Charleroi cada dia a partir de l'abril i el primer dia d'aquest mes també tornarà a operar entre la terminal gironina i l'aeroport de Brussel·les Zaventem.

Cinc noves destinacions

A banda de la connexió amb l'aeroport alemany de Paderborn amb dos vols a la setmana, Ryanair també connectarà Girona amb quatre noves destinacions. Una d'elles anirà a Maastricht per reforçar les connexions entre la demarcació i els Països Baixos, que se sumarà al vol ja existent d'Eindhoven. Hi haurà dos vols per setmana a partir del 2 d'abril. Un dia abans, l'aerolínia estrenarà la connexió amb Zagreb, la capital croata, amb una freqüència de dos vols setmanals.

L'últim dia de març i en plena Setmana Santa hi haurà el primer vol entre Girona i Pardubice (República Txeca) amb la mateixa freqüència que els anteriors i no serà fins el 3 de maig que s'inauguri el vol amb la ciutat marroquina de Beni Mellal, amb tres vols setmanals.

Aposta pels països nòrdics

Aquest estiu la companyia mantindrà la connexió entre el territori i Finlàndia amb el vol a Hèlsinki que començarà a operar a partir del 2 de maig i un dia abans recupera el de Riga. Pel que fa a Polònia, també hi haurà tres destinacions aquest estiu. El vol de Cracòvia que ja opera a l'hivern es manté amb els tres vols setmanals i a partir del 3 de març s'hi suma Worclaw. La connexió amb Poznan es recuperarà el 26 de març.

Pel que fa a la connexió amb Itàlia, aquest any l'aerolínia manté el perfil baix i només volarà a Pescara i Pisa en els mesos d'estiu. A més, Ryanair també tornarà a volar a París Beauvais a partir del primer d'abril.

Vols de Ryanair a l'estiu

Regne Unit

Londres-Standsted, Birmingham, East Midlands, Belfast, Manchester, Bristol, Leeds, Bournemouth

Alemanya

Düsseldorf, Baden-Baden, Munich West, Nurenberg i Paderbarn

Irlanda

Cork, Dublín, Knock i Shannon

Bèlgica

Brusel·les Charleroi i Brussel·les Zaventem

Polònia

Worclaw, Poznan i Cracòvia

Itàlia

Pescara i Pisa

França

París Beauvais

Croàcia

Zagreb

Marroc

Beni Mellal

Països Baixos

Maastricht i Eindhoven

Letònia

Riga

República Txeca

Pardubice

Finlàndia

Hèlsinki