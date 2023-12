La covid-19 ha sigut el detonant d’un canvi de gestió de l’atenció pediàtrica. A partir de l’any vinent, el model d’un professional per cada centre d’atenció primària o que hi hagi un sol pediatre per barri o municipi deixarà de ser una realitat.

Això es deu a la transformació que ha impulsat el Departament de Salut que es basa en la creació dels equips territorials d’atenció pediàtrica (ETAP), que comptaran amb pediatres i infermeres pediàtriques, a més de professionals del treball social sanitari, les cures infermeres, l’odontologia i administratius de l’àmbit sanitari, entre altres rols professionals.

Per determinar el nombre de professionals d’un ETAP també es tindran en compte les característiques específiques de cada territori, atenent a criteris de dispersió geogràfica o de vulnerabilitat socioeconòmica [índex socioeconòmic (IST)], entre d’altres factors. Els nous ETAP permetran reduir les desigualtats territorials a través de d’una oferta de serveis adaptada als determinants de salut de cada zona i a la distribució equitativa de professionals.

Els professionals que formaran part de l’ETAP estaran vinculats a diverses àrees bàsiques de salut (ABS) –idealment de 4 a 7 ABS– i s’organitzaran per treballar formant un únic equip i així poder respondre millor a les necessitats del conjunt de la població pediàtrica de les diferents ABS que l’integren.

Amb direcció pròpia, estaran formats per entre 8 i 15 pediatres i 8 i 15 infermeres a més d’altres professionals

D’aquests centres ja n’hi ha 25 en funcionament però Salut no ha especificat on estan ubicats exactament i quants n’hi haurà a la Regió Sanitària de Girona. Segons fonts consultades per aquest diari, es tracta d’un model assistencial que està en procés de desenvolupament progressiu i la distribució dels ETAP s’anirà concretant al llarg des desplegament. El que sí que està clar és que els equips no necessàriament estaran en els CAPs, ja que es poden situar en edificis externs.

Nou servei al 061

Per altra banda, Salut incorporarà un nou servei de pediatria al 061 Salut Respon per donar resposta especialitzada a les famílies que truquin. El nou pediatre serà l’especialista encarregat de donar suport en la presa de decisions dels professionals no pediatres de tot el Sistema de Salut així com les famílies que ho requereixin, després d’haver contactat amb el 061 i haver estat atesos per la consultoria sanitària del Salut Respon.

L’objectiu és resoldre el problema o dubte de salut de l’infant o adolescent, evitant els desplaçaments innecessaris i garantint l’equitat a tot el territori. Entrarà en funcionament a partir del juny de l’any vinent.