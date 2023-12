Fernando Fantova (Bilbao, 1961) va aterrat aquest dimarts a Girona per a participar en la jornada «Setze anys de la Convenció: cap a un nou sistema de serveis socials i de suport», organitzada per Support-Girona en el marc dels actes commemoratius amb motiu del 20è aniversari de l’entitat, on va reflexionar sobre els reptes i perspectives de futur dels serveis socials .

Quina nota posaria al model de serveis socials català? És un model que encara està en transició i, per tant, encara no se’l pot avaluar. Com ha de ser el nou model? La societat s’ha individualitzat molt, l’estructura familiar i comunitària ha perdut molta força i cada vegada durem més anys i, aquests canvis, també demogràfics, han canviat les normes del contracte social. Els serveis socials del futur hauran de ser més flexibles, comunitaris i preventius. Canviar-ho passa per una pujada d’impostos? Cal més inversió, sí, perquè creix el nombre de persones grans que requereixen cures i això és costós, però el més important és el canvi de model. La societat vulnera sistemàticament els drets de les persones amb discapacitat? La societat cada vegada és més conscient dels drets d’algunes persones, cada vegada és més inclusiva. Però tot procés d’inclusió social genera un mecanisme d’exclusió. D’algun manera, avancem però alhora retrocedim. Hi ha una manca de recursos residencials per a les persones amb discapcaitat. Com es pot revertir? Una societat universalment accessible no ha de fer coses diferents per a un col·lectiu en concret, sinó coses per a tots. Com es poden integrar les persones grans en la societat actual? Actualment, hi ha una ruptura del contracte intergeneracional. La societat és injusta amb els joves, no deixem que s’emancipin. I malgrat ser la generació més hiperconnectada de la història, el 80% dels joves entre 18 i 29 anys pateix soledat no desitjada. Les ciutats han de canviar per a combatre la soledat? Hem de repensar i reinventar la vida en comunitat, al barri, als espais públics, a nivell residencial, de mobilitat, per a decidir com volem funcionar. Hem d’inventar nous espais, entre els públics i els privats, i saber omplir-los de vida. Hi haurà una crisi quan la generació del baby boom arribi a la vellesa? Serà tot un desafiament, i la tecnologia pot ser de gran ajuda. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona