La Generalitat ha detectat una patologia estructural al viaducte d’Ososmort a l’Eix Transversal, que comportarà diverses restriccions en els propers mesos. De moment, ha prohibit el pas de vehicles pesants de més de 30 tones en el tram entre Arbúcies i Sant Sadurní d’Osomort, en sentit Lleida. Per a la resta de vehicles només hi habilitat un carril de circulació, però a velocitat reduïda. Es preveu que aviat, el tram desdoblat en sentit contrari concentri tot el trànsit -també el de camions- en un únic carril per sentit. El govern català espera que en els propers dies tindrà més informació sobre el problema que afecta el viaducte, «per programar els treballs i mesures adients per reparar la patologia detectada i garantir la seguretat d’aquesta estructura».

Els transportistes, que van rebre aquesta informació dilluns, s’han vist sorpresos amb la restricció, que com explica el director de la patronal gironina Asetrans, Jordi Esparraguera, els va venir «molt sobrevingut». Sobretot perquè la circular que els ha tramès Trànsit per ordre del titular de la via especifica que la mesura «és per un mínim de 12 mesos».

A banda, el responsable dels transportistes professionals de la província explica que tampoc tenen informació detallada sobre els motius d’aquest tram on se’ls restringeix el pas. En el document només se’ls descriu que és per «raons de seguretat estructural». En aquest tram de l’Eix hi ha un dels grans viaductes d’aquesta infrastructura viària.

El document del Servei Català de Trànsit, denuncia el president de la patronal, va arribar dilluns als transportistes i d’entrada era diferent al que finalment s’ha aplicat. Inicialment aquesta circular els informava que les restriccions eren per a vehicles de més de 60 tones -els grans tràilers-. Però en canvi aquest dimarts, van rebre un nou document on se’ls detallava que la restricció s’ampliava i que finalment era per als vehicles pesants de més de 30 tones. Fet que suposa una afectació major.

«Catastròfic»

Arran del canvi d’afectació segons el tipus de vehicle pesants de 60 a més de 30 tones, Esparraguera assegura que dilluns van contactar amb Trànsit «per veure l’alternativa que ens dona, perquè ja som la província més restringida», lamenta.

En el document enviat per Trànsit també s’especifica que « la restricció afecta, per tant, a tots els vehicles que tenen autorització tant de vehicles en règim de transport especials, de tipus específica (grues i altres) que superen les 30 tones de massa». El text destaca també que és el titular de la via que reclama la restricció i que es s’aplica en sentit Lleida al municipi de Sant Sadurní d’Osmort (des del quilòmetre 204 fins al 194) fins a Arbúcies per un mínim de 12 mesos.

La restricció de pas dels camions afecta el tram que va d’Arbúcies cap a Sant Sadurní d’Osomort en direcció Lleida

Aquesta temporalitat és el que els transportistes qualifiquen de «catastròfic». El president de l’Asetrans considera que «si s’ha de fer una reparació tothom es tolerant però és que 12, són molts mesos». Esparraguera també destaca que aquesta restricció els ha agafat força a contrapeu i que estan també acabant de mirar com els afectarà. Fins i tot han enviat la circular a la confederació de transportistes estatal, perquè també estaran afectats per la prohibició de pas, remarca.

Alternatives

La restricció a l’Eix Transversal suposarà que els vehicles pesants de més de 30 tones que vulguin anar des de Girona en direcció Lleida hagin de trobar alternatives per evitar el tall. Actualment hi ha el túnel de Bracons que uneix Olot amb Vic però el president de l’Asetrans destaca que també hi ha algunes restriccions que els afecten. L’altra opció és fer el trajecte que es realitzava antigament quan no hi havia l’Eix: representa circular per l’AP-7 i agafar la C-17 a Granollers per arribar a Vic.

El president de l’Asetrans de moment no entra en com els pot afectar això en els pròxims mesos i explica que està pendent de tenir més informació per acabar d’aclarir en les pròximes hores en ser un tema tan recent. Ell participa en la comissió on es treballen les restriccions del Servei Català de Trànsit i afirma que aquesta no estava contemplada enguany ni de cara a l’any vinent.

Cal destacar que un de cada quatre vehicles que passen per aquesta via desdoblada que uneix Girona amb Lleida són camions. En concret, dels 16.155 vehicles diaris de mitjana registrats a la C-25 el 2022, 3.733 van ser pesants i 12.422, lleugers. Diari de Girona va contactar amb el departament de Territori per saber exactament els motius d’aquest tall però en tancar l’edició no se n’havia obtingut resposta.