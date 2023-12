L’eina de comunicació digital eConsulta ha estat utilitzada per 221.574 pacients de la Regió Sanitària Girona entre els anys 2015 i 2022 i ha generat 1,1 milions de converses. L’eConsulta complementa l’atenció presencial i permet a la ciutadania enviar consultes en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu al seu metge o infermera d’atenció primària sobre temes que no requereixin una atenció presencial o urgent. L’eina es va començar a desplegar a la regió a finals de l’any 2015 i progressivament s’ha estès entre els equips d’atenció primària (EAP). A dia d’avui tots ells estan capacitats tecnològicament per a fer-ne ús.

Des del seu desplegament, l’eConsulta ha generat un nombre important de converses entre professionals sanitaris i pacients, essent el període de pandèmia de la covid-19 el que va experimentar un major nombre d’interaccions. D’aquesta manera, l’any 2020 es va registrar un salt important en el trànsit de comunicacions a l’eConsulta: en només un any es va passar de 2.431 usuaris i 6.257 converses el 2019 a 65.060 pacients i 211.743 converses el 2020. Aquesta tendència va anar en augment els anys posteriors i durant el 2021 i el 2022 s’han registrat unes 480.000 converses cada any. El nombre de pacients també ha experimentat un augment progressiu i durant el 2022 van ser 146.128 les persones que van utilitzar l’eina, l’any amb major nombre de pacients únics. A més, durant aquest mateix any, 65.928 persones van utilitzar l’eConsulta per primera vegada, concentrant el 29,75% del total de persones que l’han utilitzat des de la seva implantació l’any 2015. Pel que fa als professionals, actualment hi ha més de 2.400 metges i infermeres que utilitzen l’eConsulta. A més, des del seu desplegament s’han compartit prop de 650.000 documents adjunts. L’accés a l’eConsulta es fa a través de La Meva Salut, de tal manera que és necessari que l’usuari hi estigui donat d’alta. Paral·lelament, també s’ha produït un major nombre d’usuaris a La Meva Salut.