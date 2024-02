Puigcerdà acollirà, del 15 al 18 d'octubre, la tretzena edició del congrés biennal d'Euromontana, l'associació europea multisectorial de les àrees de muntanya, que aplega diferents governs, associacions, organitzacions agràries i instituts de recerca d'aquests territoris. L'esdeveniment acostuma a reunir entre 300 i 400 experts, a més de representants d'institucions, agents econòmics i investigadors. En la darrera edició, que va tenir lloc a Calàbria (Itàlia), es va adoptar una declaració amb els principis que haurien de guiar el desenvolupament de les àrees de muntanya europees fins el 2050. L'objectiu és aprofundir en els reptes i les estratègies per incrementar la resiliència, sostenibilitat i prosperitat d'aquests territoris.

El congrés que acollirà la capital cerdana serà el primer que es duu a terme a Catalunya i està organitzat per Euromontana, el Departament de Territori i el CREAF. El certamen tindrà nou línies de reflexió i treball, dedicant, la primera d'elles, a analitzar com incrementar el valor dels productes agrícoles de muntanya, tot debatent tant els sistemes de màrketing directe com l'optimització dels canals de distribució, els segells de qualitat o de producció ecològica o el cultiu de nous productes. També es parlarà de com atreure el sector secundari a les àrees de muntanya per transformar la matèria prima que s'hi produeix.

Altres línies de treball passen per la digitalització de l'economia de muntanya; l'impuls de l'emprenedoria, les startups i els empresaris autònoms; nous enfocaments del turisme natural, amb els desafiaments que suposa el canvi climàtic i la transformació de les estacions de muntanya; i a més, quantificar i compensar els serveis ecosistèmics que presten les activitats agràries a les muntanyes per equilibrar la preservació dels ecosistemes amb la prosperitat de les persones que treballen en el sector primari.

La reflexió també versarà sobre el paper de les comunitats de muntanya, des del punt de vista de les oportunitats de desenvolupament personal i professional més enllà de l'accés als serveis. En aquest sentit, també es parlarà d'eines per superar les barreres que impedeixen atreure nous residents, pel que fa a l'accés a un habitatge assequible i la mobilització de pisos buits en àrees rurals. Finalment, es vol fer un anàlisi que vagi més enllà de la perspectiva local, tot aprofitant els vincles rural-urbà per construir economies de muntanya resilients.

La consellera de Territori, Ester Capella, ha destacat la importància que té el congrés des del punt de vista de "compartir espais de debat i coneixement" entre diferents governs, organitzacions i instituts de recerca, entre d'altres. Així, ha dit que les temàtiques van en la línia de la feina que duu a terme el departament i el Goven, amb l'objectiu de desenvolupar polítiques que afavoreixin l'arrelament. En aquest sentit, ha posat com a exemple el Pla d'Acció 2024-2030 que s'està acabant de definir en el marc de l'Estratègia del Pirineu i la futura Llei de l'Alta Muntanya, l'avantprojecte de la qual sortirà a informació pública aquest mes de març.

Mentre, el director del CREAF, Joan Pino, ha destacat el fet que el congrés es faci al Pirineu, tenint en compte que és un dels territoris més afectats pel canvi global i el climàtic. Així, també ha ressaltat el compromís que té Euromontana i el seu centre en l'àmbit de la recerca per aconseguir una millor adaptació a aquestes condicions.

Per la seva banda, l'alcalde de Puigcerdà, Jordi Gassió, ha dit que tant la vila com la comarca tenen "potencial" per acollir esdeveniments d'aquest tipus "trobar la desestacionalització, professionalitzar els serveis turístics i millorar els llocs de treball". També ha indicat que compten amb espais de gran format i d'altres més reduït i que volen ser reconeguts "com un punt on anar a esquiar, però també per poder treballar i fer sessions d'aquest tipus".

Euromontana, amb seu a Brussel·les (Bèlgica), està formada per 70 organitzacions de 15 països europeus i té el seu origen en un seminari sobre agricultura a la muntanya que va organitzar al 1953 la Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO, per les sigles en anglès), tot i que es va constituir com a entitat independent el 1995.