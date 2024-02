Malestar entre els propietaris forestals de les Gavarres per la quantitat de curses que es fan als seus boscos sense demanar permís. Asseguren que cada vegada hi ha més competicions esportives d'aquest tipus que se sumen a l'increment de persones que van al massís a passar el dia. En aquest sentit, el president de l'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres, Melcior Soler, diu que hi ha curses que arriben als 800 participants i lamenta que algunes no demanen permís als propietaris. Soler també es queixa de l'obertura contínua de corriols al massís per part de ciclistes i avisa que erosionen el terreny. "Ja saben que hi ha propietaris, però es pensen que no estem al cas i obren corriols quan els hi sembla on els hi sembla", lamenta.

Des de la pandèmia el nombre de ciclistes que van al massís de les Gavarres s’ha incrementat de manera destacable. Això ha provocat que cada vegada es trobin més corriols que aquests grups de ciclistes obren per tal de divertir-se. Això suposa un maldecap pels propietaris forestals, ja que moltes vegades es troben que se’n creen de nous i això “erosiona el terreny” i en alguns casos els perjudica. De fet, el president de l’Associació de Gestors Forestals de les Gavarres, Melcior Soler, explica que ells ja tenen corriols oberts per poder arribar a fer la recol·lecta del suro dels arbres o per netejar espais, que amb la sequera actual poden suposar un risc afegit en cas d’incendi forestal.

Per això, Soler es queixa que no els demanin permís i que s’obrin aquests petits camins per a bicicletes “per on volen i quan volen”. Soler deixa clar que en cap cas volen restringir el nombre de persones al massís -que ja és important- sinó que exigeixen que es demani permís als propietaris si volen obrir un corriol i, si aquest els hi dona, doncs que ho facin.

Un permís que Soler també reclama a les curses esportives que hi ha i que cada vegada “van a més” a les Gavarres. Es tracta de competicions que en alguns casos poden reunir fins a 800 ciclistes amb el que això suposa per les Gavarres.

El president dels propietaris considera “inaudit” que no es demani permís als propietaris en algunes d’aquestes curses i va més enllà, demana que una part de la quota que s’exigeix per participar vagi a parar als gestors per on passa la cursa. Una quota que proposa que sigui d’uns dos euros per participant.

“No és que tinguem cap intenció de guanyar uns diners per embutxacar-nos en cada cursa que es faci, sinó que destinarem aquest ingrés al Consorci de les Gavarres per tal de fer manteniment del massís, com senyalització o arranjar els camins”, remarca.

Un protocol per fer-ho compatible

El passat mes de desembre el consorci va aprovar un protocol de coordinació que garanteixi la preservació de l'espai natural mentre es fan competicions esportives. L’ens fa temps que ha constatat que cada vegada són més les proves que es fan al massís i que això ha suposat un repte a l'hora de garantir la preservació de l'Espai Natural Protegit (ENP).

El protocol preveu la coordinació entre administracions però no suposa cap tràmit extraordinari per a les entitats organitzadores de les competicions. El document, que es revisarà anualment, fixa un calendari trimestral amb totes les sol·licituds registrades per a fer competicions. D'aquesta manera, es podrà regular totes les activitats que s'hi fan i garantir que no es malmet l'espai natural.

Saben que hi ha propietaris

Soler lamenta també que molts dels qui obren corriols saben que estan en un espai privat però tot i això “no els importa”. A més, el president recorda que a banda de l’erosió que suposa pel massís, també hi ha un problema amb els materials que s’acaben llançant al terra com envasos o les cintes que es col·loquen als arbres per indicar el recorregut de la cursa, que després no es treuen.