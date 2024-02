Nou rècord de denúncies per violència masclista durant el 2023 a Girona

Segon any consecutiu amb rècord de denúncies sobre violència masclista en l’àmbit de la parella a les comarques de Girona. El 2023 va tancar amb una xifra mai registrada fins ara: 1.874 demandes de víctimes d’aquesta xacra. Això suposa que la policia gestiona més cinc casos al dia.

La xifra de denúncies es movia en les 1.500 de mitjana en els últims 11 anys l. La més alta s’havia assolit el 2022 amb 1.749, però el 2023 trenca amb tots els rècords, amb un 7,5% més de denúncies i per primer cop es van superar els 1.800 a la Regió Policial de Girona.

Aquestes dades mostren com la xacra cada cop es fa més visible en forma de denúncia i com a contraposició hi ha que malauradament encara és una problemàtica ben present al territori.

Les dades policials del departament d’Interior mostren que les víctimes ateses per la policia també van patir un creixement molt destacat el 2023. Va pujar un 10,25% més que l’any anterior i la policia va arribar a tractar-ne 1.989.

Un 14% més de detinguts

Un altre indicador que mostra com aquesta xacra ocupa moltes hores a la policia és el nombre de detencions efectuades el 2023: 770 a la Regió. D’aquests arrestats hi va haver 767 homes majors d’edat i tres, de menors. Pel que fa als majors d’edat, la xifra va escalar molt respecte a l’any anterior, amb un 14,48% d’arrestats més. En canvi, de menors d’edat, el 2023 va tancar amb un detingut més.

Els trencaments de condemna són un element preocupant i també va pujar. Sovint els trencaments són de mesures que imposa el jutge al maltractador com ara la de prohibició de comunicació amb la víctima o la d’allunyament. El 2023 va acabar amb 225 casos, un 2,74% més que un any enrere.

La violència masclista en l’àmbit de la parella va tenir també una crònic negra el 2023: va acabar amb la vida de dues dones. Una d’elles va morir assassinada el dia 26 de juliol a Girona, un cas que va causar molta consternació a la ciutat. Una noia de 27 anys va morir escanyada per la seva exparella de 29 anys en un pis del barri de Sant Narcís. Els Mossos d’Esquadra van detenir el presumpte autor dels fets, un individu que assetjava la noia i va simular trobar-se el cadàver abans de la confessió a la policia. L’assassí per cometre el crim va esperar al replà de l’escala, va atacar la dona quan va obrir la porta del pis, la va agredir sexualment, la va escanyar i li va robar les targetes per buscar-se una coartada.

L’altre cas va succeir el 3 de setembre en un pis de Palamós on vivia un matrimoni. L’home va requerir la policia alertant que la seva dona estava morta. La víctima tenia 71 anys i la doctora del SEM va veure que el cadàver tenia un cop al cap sospitós i se li va practicar l’autòpsia. Les gestions d’investigació van confirmar que era una mort violenta. Arran dels fets l’home va quedar detingut i després en llibertat arran de la malaltia mental degenerativa que va fer impossible que pogués prestar declaració.

Pel que fa al global de Catalunya, el 2023 també va tancar a l’alça. Les denúncies van pujar un 10,7% i van arribar a les 16.879. Pel que fa a les detencions van viure una tendència similar i la policia va arrestar 7.644 maltractadors majors d’edat, un 11,4% més que el 2022. En canvi, de menors d’edat en van arrestar 35, tres més. El nombre de víctimes és un dels indicadors que també va escalar en un 9% i la policia va atendre 17.051 dones a tot Catalunya. PerRegions Policials, les Metropolitanes i la de Barcelona són les que més activitat van tenir.

Més víctimes a la família

Hi ha un altre tipus de violència masclista que en canvi aquest 2023 va anar a la baixa pel que fa al nombre de denúncies però en canvi, en nombre de dones ateses va pujar. Van rebre atenció 352 dones i això suposa un 8,98% més que l’any anterior. En canvi, les denúncies van caure un 4,1% i se’n van gestionar 275 . Tota la resta d’indicadors sobre aquesta xacra també van patir un decreixement. En total es van detenir 96 persones, quan l’any anterior n’havien estat 104. Els trencaments de condemna també van viure una davallada i van patir un decreixement del 21% (30).