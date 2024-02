Amb l’objectiu de millorar l’estat actual de l’aparcament del Parc de la Draga l’Ajuntament de Banyoles destinarà 96.580,23 euros a les obres d’arranjament, que està previst que comencin avui, dilluns 26 de febrer.

Des del consistori expliquen que el seu objectiu no se centra només a millorar l’estat de l’aparcament, sinó que també volen incrementar la durabilitat del paviment. Per això, l’arranjament de la zona es farà a través d’un tipus de sauló sòlid, que té una vida útil estimada de 25 anys, i que és més resistent que l’actual. Amb això es vol reduir la despesa de manteniment d’aquest pàrquing en el qual es formen sots i bassals constantment a causa de la pluja i els girs dels vehicles. A més, també contempla diferenciar l’entrada i la sortida de vehicles per millorar la fluïdesa del trànsit intern i es farà un gual i una rampa per a la nova sortida de vehicles.

Està previst que l’actuació duri sis setmanes, però els cotxes no s’hi podran estacionar fins a mitjans d’abril, ja que, un cop es finalitzi l’actuació, el paviment s’ha d’endurir. De totes maneres, però, no està previst que hi hagi afectacions de trànsit, així que no es tallarà la circulació del passeig de la Draga.