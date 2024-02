La CUP i Activem Olot demanen més controls per avaluar la qualitat de l'aire del municipi. A través d'un comunicat, els dos grups municipals han explicat que presentaran aquest dijous una moció perquè Olot iniciï la implementació d'un monitoratge sistemàtic, continu i en obert de la qualitat de l’aire en diversos barris, de forma progressiva. Asseguren que l'objectiu és "abastar les diverses casuístiques de la ciutat en un període de temps raonable".

A més, al comunicat proposen començar per dos barris de la ciutat que puguin tenir un major impacte segons les diverses fonts d’emissions, com ara el trànsit, els sistemes de calefacció per combustió, etc. Aquesta implementació, proposen, s'hauria de fer amb l'assessorament d'experts locals en qualitat de l'aire per garantir la idoneïtat de les ubicacions dels detectors i interpretar adequadament les dades recollides.

Asseguren que "l’exposició continuada a contaminants atmosfèrics, derivats del trànsit i dels sistemes de calefacció, presenta riscos significatius per la salut, especialment entre els grups més vulnerables com infants i persones grans". Aquesta correlació entre la qualitat de l'aire i la salut "subratlla la necessitat de la instal·lació de detectors com a eina fonamental per a la identificació i reducció dels contaminants, amb l'objectiu final de protegir la salut de tothom", afegeixen els grups municipals.

D'altra banda, precisen que "diversos estudis científics indiquen que l'exposició prolongada a la contaminació atmosfèrica també pot tenir implicacions serioses en la salut mental, amb un augment de casos de trastorns neurodegeneratius com la demència". Per aquest motiu diuen que "la instal·lació dels detectors proporcionarà dades rellevants per identificar i reduir contaminants, contribuint a una millora tangible de la salut de la població".

Segons indiquen les dues formacions polítiques, l’any 2020, arran de les reivindicacions de la Plataforma “No és un vial, és un carrer!”, es va instal·lar la Unitat Mòbil de Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a la cruïlla del carrer Creu Roja amb l’avinguda Sant Jordi, amb l’objectiu de mesurar diversos paràmetres de la qualitat de l’aire. "L’Organització Mundial de la Salut (OMS) estableix uns llindars que tot i no ser d’obligat compliment indiquen els límits que representen un risc per a la salut de les persones. Les mesures preses l’any 2020, lamentablement, superaven aquests índexs. És a dir, fins i tot en un escenari favorable, la nostra ciutat registra nivells perjudicials per a la salut", diuen.

Finalment, la CUP i Activem Olot proposen convocar una taula amb els grups municipals i aquelles persones i agents que puguin aportar la seva expertesa, per tal d’abordar la qüestió. Alhora, defensen que "cal aprofitar les convocatòries del Departament d’Acció Climàtica, dels Fons Next Generation o de qualsevol altre ens supramunicipal que pugui ajudar al seu finançament".