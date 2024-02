Les fortes tempestes d'aquest dilluns al vespre i nit van deixar més de 80 litres en punts del Baix Empordà.

Palamós, Calonge i Platja d'Aro van tenir les precipitacions més abundants i en algunes zones van anar acompanyades de calamarsa.

Els registres més destacats, segons l'observador local MéteoPalamós, es van donar a Calonge amb 88,1 litres i el nucli de Sant Joan de Palamós amb 89 litres.

Tot i això, la pluja a Palamós va anar repartida segons la zona i per exemple, al centre van caure 67 litres, a la zona del Passeig marítim, 63 entre altres. A Sant Antoni de Calonge es va arribar als 73.

AIGUAT molt serio a #Palamós, fregant els 50 litres/m² en ben poca estona!! 😱😍 pic.twitter.com/Clkjdbs3ts — Marc Gassó Torrents (@MeteoGasso) 26 de febrero de 2024

A Platja d'Aro també va caure una bona tempesta que va deixar 43,6 litres i calamarsa. Les zones de la costa són les que van rebre més aigua i una mostra és que l'estació meteorològica de Castell d'Aro va acumular 21,4 litres en només 30 minuts.

A Sant Feliu de Guíxols, en canvi, la pluja també va anar acompanyada d'una bona calamarsada i en punts de la ciutat va caure un bon gruix de pedra.

Per Sant Feliu de Guíxols, al sud del Baix Empordà, la tempesta ha picat molt fort i amb molta calamarsa també!! Els comentaris de la Montse Grau no tenen desperdici, es nota que fa mesos que no veiem ploure amb ganes!!!! 🤣😍⛈️ pic.twitter.com/kaFKNiaLs1 — Marc Gassó Torrents (@MeteoGasso) 26 de febrero de 2024

A Sant Feliu, les afectacions tampoc van ser destacades. Aquest dimarts s'ha fet la reunió de coordinació entre el govern de Sant Feliu de Guíxols i els tècnics per avaluar l'abast de la tempesta d'ahir. Segons l'ajuntament les afectacions "han estat poc preocupants" perquè el dilluns al matí ja es van obrir la majoria d'embornals per absorvir l'aigua, molts s'havien netejat, i s'actuava amb prevenció. Això sumat a la presència del grup d'emergències actiu, amb operatius al carrer en tot moment, va completar la coordinació, indica el consistori. Que admet que si bé la majoria d'embornals no hi va haver problema, sí que va haver algun punt com el carrer del Mall amb acumulació de ge per la calamarsada. Aquest matí ja s'ha retirat.

Aquesta situació meteorològica va portar imatges que feia molts mesos que no es veien i va causar petites inundacions, algun cotxe va haver de ser remolcat en ser sorprès per l'aigua i també es van produir alguns talls de llum. Aquestes incidències van fer anar de bòlit sobretot les policies locals dels municipis.

En el cas de Palamós per exemple, es va inundar la part del polígon de Sant Joan i tres vehicles es van avariar arran de l'aiguat i van haver de ser retirats de la circulació per la Policia Local fins l'arribada de l'assistència.

A banda d'aquesta zona del Baix Empordà, la pluja va ser molt benvinguda en molts punts de la província de Girona i en algunes àrees també va caure calamarsa.

Regada força general

Al Gironès per exemple hi va haver nuclis de tempesta que van deixar una bona regada com per exemple, els 34,8 litres a Cassà de la Selva, els 30,2 de Girona o els 29,6 de Salt. A Finalment, a Santa Coloma de Farners també hi va ploure de forma moderada i van caure 35,7 litres.

Finalment a destacar la pluja generalitzada a l'Alt Empordà que va deixar 36,4 litres a Cadaqués, o els 30,6 de Castelló d'Empúries o els 31,2 de Roses.

Neu en punts de muntanya

Aquesta situació de pluges també es va traduir amb nevades al Pirineu i calabruix en algunes zones com Setcases, Camprodon, Llanars, entre altres.

A Molló per exemple tot va quedar blanc i van caure uns 7 centímetres de neu i calamarsa. La nevada més important de l'any en aquesta zona.