Nova protesta dels pagesos gironins per reclamar millores del sector. Els agricultors han buidat diversos camions plens de fruita i verdura que provenien del Marroc i que han quedat atrapats en un nou tall a l’AP-7. El tall s’ha fet a mitjanit i de manera simultània amb l’N-II, just al seu encreuament a Pontós, a l'Alt Empordà. També han tallat la C-58, al seu pas pel Coll d'Ares. Els pagesos han rebentat les comportes de diversos camions que han detectat amb càrrega de fruita i verdura. Una càrrega que han donat al Banc dels Aliments. El membre de Revolta Pagesa i d’Unió de Pagesos, Jordi Ginebreda, ha explicat que l’aturada de moment es preveu indefinida, ja que no han complert els compromisos.

Cap a les onze del matí, els pagesos han obert pas i han deixat sortir els camions que des d'aquesta matinada estaven atrapats al tall de l'AP-7. Tot i aquesta acció, el tall es manté. Han habilitat un carril i han deixat circular desenes de transportistes que han hagut de fer nit a la carretera sorpresos per la protesta. En paral·lel, han acabat de buidar els que duien fruita i verdura procedents del Marroc i l'han donat al Banc dels Aliments, que hi ha enviat tres furgonetes. Entre els productes, hi havia mongetes verdes i tomates. Alguns dels camioners atrapats asseguren que, tot i que tall els va agafar per sorpresa, entenen les protestes del sector.

El tall es manté

L'objectiu és deixar-la lliure de vehicles per continuar amb la convocatòria que, de moment, preveuen indefinida. Almenys, a l'espera de com evolucioni la nova reunió prevista per aquest migdia amb la conselleria d’Acció Climàtica.

Als que porten productes procedents del Marroc, però, els han obert la càrrega i l'han buidat. Després han carregat alguns dels palets en diferents furgonetes del Banc dels Aliments que s'han desplaçat fins a l'autopista.

Alguns dels conductors que han quedat atrapats, com l'Ovidiu i en Francisco, diuen que entenen les protestes del sector. "Entenem la protesta perquè ens inclou a nosaltres, però nosaltres quina culpa tenim? Que entorpeixin però no arribar a l'extrem de tallar la carretera", manifestava en Francisco minuts abans que obrissin pas als camions atrapats.

A hores d'ara, la via continua completament ocupada per tractors i alguns vehicles particulars, a més de barricades amb troncs i arbres.

Dinars i concerts a la tarda

En les properes hores, els concentrats començaran a preparar el dinar -arròs de Pals- i a la tarda es preveuen diversos actes com els concerts de Diversiones i Pelukass.

Els pagesos, al Coll d'Ares: "Els canvis s'han de forçar ja, ens han portat a una situació límit"

Una cinquantena de pagesos tallen des d'aquest matí la C-58 al seu pas pel Coll d'Ares. Diversos tractors entravessats, una desena de blocs de palla i alguns arbres a terra impedeixen el pas de camions per aquesta via. "Els canvis s'han de forçar ja, ens han portat a una situació límit", avisa Jordi Juanola, un pagès i ramader de Rocabruna, al Ripollès. Segons ha explicat a l'ACN, amb les seves últimes mobilitzacions han percebut un canvien la consciència col·lectiva cap a ells. "Potser d'ara endavant no ens haurem de mobilitzar els pagesos sols, sinó que serà la societat catalana qui pressioni la conselleria perquè es mogui", ha dit. Asseguren que mantindran el tall almenys fins a la reunió d'aquesta tarda entre pagesos i la conselleria.