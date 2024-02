Els pagesos gironins reclamen als Mossos d'Esquadra que deixin passar un tràiler que han llogat per recollir la verdura i la fruita del Marroc al tall de l'AP-7 a Pontós i dur-la al Banc dels Aliments. El portaveu d'Unió de Pagesos i de Revolta Pagesa, Jordi Ginebreda, diu que la policia no deixa entrar el comboi i denuncia que, si no ho fan, el menjar quedarà a la "intempèrie" i es farà malbé. Es tracta de diversos palets de productes que els concentrats han tret de la càrrega de sis camions que duien tomates i mongetes verdes entre d'altres. A mig matí, diverses furgonetes del Banc dels Aliments han carregat però encara queden diversos palets que preveien que s'endugués el tràiler.

D'altra banda, Ginebreda diu que no confien que la reunió d'aquesta tarda desencalli la situació i preveuen allargar el bloqueig, almenys, fins demà al migdia, quan està previst que s'hi uneixin els pagesos nordcatalans.