Els pagesos gironins han decidit convertir la protesta que des d’aquest dimarts de matinada talla l’AP-7 i l’N-II a Pontós (Alt Empordà) en “indefinida”. Ho serà, asseguren, fins que no hi hagi “moviments” o “les coses clares” per part de la conselleria d’Acció Climàtica, amb qui aquest dimecres han mantingut contactes sense èxit. El portaveu de la plataforma Revolta Pagesa, Martí Planas, diu que el que els han ofert és “una broma” i s’uneixen a les reivindicacions que ha fet el col·lectiu a nivell nacional: el canvi de nom a la conselleria i la dimissió o cessament del director de l’ACA, Samuel Reyes, i del seu número 2, Jordi Molist.