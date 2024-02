L'episodi de fort vent amb una ratxa de més de 164 km/h a Portbou causa petits incidents a la província.

Els Bombers s'ha realitzat més de 37 serveis des de la mitjanit i fins a la una de la tarda sobretot a l'Empordà (Alt i Baix) i el Pla de l'Estany per retirar arbres, cablejat que s'han despenjat i petits despreniments d'elements en edificis.

Segons el cos d'emergències no hi ha hagut cap incident de gravetat ni amb danys personals. Molts dels serveis s'han centrat a la Figueres, Platja d'Aro, Cornellà del Terri o fins i tot Crespià sobretot per la caiguda d'arbres.

Al carrer de Sant Pau de Figueres un arbre per exemple ha caigut de matinada al cim d'una furgoneta d'empresa aparcada al vial. El mateix ha succeït a Platja d'Aro cap a les deu del matí, quan un pi s'ha desprès a l'avinguda Politur i ha caigut al cim d'uns contenidors.

El fort vent s'està fent sentir des d'ahir a la província de Girona i això va fer activar en fase d’alerta el Pla Especial d'Emergències per Risc de Vent a Catalunya (VENTCAT) de Protecció Civil.

Les ratxes més destacades d'avui s'han donat a:

Portbou (164,16 km/hora)

Darnius (110,16 km/hora)

Palafrugell (76,32 km/hora)

Banyoles (70,52 km/hora)

Girona (50,76 km/hora)

El telèfon d'emergències 112 ha rebut 91 trucades que han generat 58 expedients. Les comarques amb més trucades són: Baix Empordà (34); Alt Empordà (11); Gironès (9) i Pla de l'Estany (8).

Fort onatge

D'altra banda, aquesta situació meteorològica també va acompanyada de mala mar en especial al Cap de Creus i al Cap de Begur.

De fet, fins avui hi ha prevista maregassa i mar de fons a l’Alt i Baix Empordà amb fort onatge. Això ja s'ha traduït de matinada (a les quatre) amb un pic d'onada de 8,53 metres al cap de Begur, segons les dades de la boia instal·lada per Ports de l'Estat.

Aquesta situació està prevista que s'allargui tot el dia d'avui i va fer activar ja des d'aquest dimarts en fase d’alerta el Pla territorial de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) pel fort onatge. Una alerta que s'ha desactivat aquet matí, segons informa Protecció Civil. Tot i això, el Servei Meteorològic de Catalunya ha informat de previsions de fort onatge, però amb menys probabilitat, fins la matinada de divendres.

Nevades al Pirineu

D'altra banda, el temporal de les últimes hores -fins a les deu del matí- també ha estat de neu al Pirineu gironí. Els gruixos més destacats són els 20 centímetres Malniu; els 20 d'Ulldeter o els 15 centímetres de Núria.