El pressupost de la Generalitat a les comarques gironines per aquest 2023 ascendirà a 178,6 milions d'euros, un 14,1% més que l’any passat. Destinen 10,2 milions a l'hospital Josep Trueta, dels quals 2 són per redactar el projecte del nou centre sanitari sobre el qual pivotarà el futur Campus de Salut. Els 8,2 milions restants permetran millorar el bloc quirúrgic, l'obstètric i les àrees d'oncologia i diagnòstic per a la imatge de l'actual hospital. El projecte que ha aprovat el Govern també recull, entre les inversions destacades, 16 milions per a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina al golf de Roses; 4,8 milions per a la variant d'Olot o 15 més per al futur centre de tractament de residus a Campdorà.

En paral·lel, també s'inverteixen 4,3 milions d'euros a l'hospital de Blanes; 1,3 milions per a l'ampliació del CAP de l'Escala , i 2,1 milions i 1,7, respectivament, per als nous CAP d'Olot i Hostalric. Pel que fa a transport, els comptes per al 2024 hi destinen 57,8 milions arreu de les comarques gironines (una inversió que creix 3,2 milions en comparació amb l'any passat). Entre d'altres, permetran millorar les línies d'autobús interurbà i reforçar les de Palafrugell-Girona, Sant Feliu de Guíxols-Girona, Roses-Castelló d'Empúries-Figueres, Blanes-Tordera-Girona i Salt-Girona. Aquests diners surten de la suma de tres factors. Per una banda, la inversió real prevista (141,9 milions, un 16,2% més). Per l'altra, les transferències de capital o de recursos (25,4 milions, un 11,4%) i, finalment, 11,4 milions procedents de romanents de l'empresa Infraestructures.cat (sobretot, fons Next Generation que no es van executar l'any passat). En total, la xifra destinada a la vegueria de Girona suposa un 9,1% de la inversió territorialitzable de la Generalitat per a tota Catalunya. Si es posa el focus per comarques i la inversió en habitant, n'hi ha tres de la vegueria que superen la mitjana catalana (de 248 euros). Són les del Ripollès (753 euros), l'Alt Empordà (286 euros) i el Gironès (254). Resum inversions destacades per comarques Alt Empordà Remodelació estació de Vilamalla, conveni amb ADIF: 3,3M€

Conservació de carreteres: 3,4M€

Ampliació CAP de l’Escala: 1,3M€

Desplegament de fibra òptica: 1,3M€

Construcció de la Plataforma d’Energies Marines (PLEMCAT) a Roses: 16,0M€

Restauració ambiental de les activitats extractives “Sant Mori 2” i “Campos del Molino” a Sant Mori: 1,6M€

Soterrament de la línia elèctrica al Parc Natural del Cap de Creus per la carretera de Cadaqués al Far del Cap de Creus: 1,3M€ Baix Empordà Nova construcció Escola Fanals (Castell-Platja d’Aro), 1 línia 742.000€

Nova construcció Escola Vall-Llobrega, 6 unitats 663.556€

Conservació de carreteres: 3,1M€

Subvenció en l’àmbit del Patrimoni Cultural, a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols - Museu Carmen Thyssen: 700.000€

Substitució de la coberta del magatzem Pedrera a Palamós: 700.000€

Museització de l’espai Illes Medes del Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter: 525.848€ Garrotxa Nova construcció CAP Olot: 2,1M€

Variant d’Olot: 4,8M€

Conservació de carreteres: 2,7M€

Urbanització del polígon de Llongafollia (Sant Feliu de Pallarols): 986.768€

Inversions en habitatge a Sant Cristòfol, Olot: 450.000€

Rehabilitació del conjunt edificat de Can Passavent a Santa Pau: 424.256€ Gironès Centre de tractament de residus municipals de Girona: 15M€ (49,9M€ fins 2026)

Inversions diverses (bloc quirúrgic, oncologia, diagnòstic per la imatge i bloc obstètric) a l’Hospital Doctor Josep Trueta (Girona): 8,2M€

Inversions de reposició de material sanitari: 2,8M€

Inversions en els centres de l’Institut d’Assistència Sanitària: 2M€

Conservació de carreteres: 9,0M€

Condicionament d’espais i modernització d’instal·lacions als jutjats de Girona: 1,8M€

Adequació d’espais en centres d’execució penal: 1,2M€

Inversions a edifici judicial a Girona: 758.959€

Inversions per a la supressió de pas a nivell a Flaçà, conveni amb ADIF i Ajuntament de Flaçà: 696.000€ Pla de l’Estany Actuacions de millora de la C-66: 2,7M€

Conservació de carreteres: 2,1M€

Desplegament de fibra òptica: 185.867€ Ripollès Inversions diverses a l’estació d’esquí de Vallter 2000: 5,3M€

Inversions COMFORSA: 3,6M€

Concessió d’obra pública a l’eix viari Centelles – Vic – Ripoll (C-17): 2,4M€

Nou pont sobre el riu Ter i rectificació puntual del traçat de la C-38 al tram Sant Pau de Seguries- Camprodon: 828.985€

Estació d’aforament al riu Fresser: 803.302€ Selva Inversions a l’Hospital Comarcal de Blanes / Hospital Comarcal de la Selva: 4,3M€

Construcció CAP a Hostalric: 1,7M€

Instal·lació de tractament d’aigua marina (ITAM) a la dessalinitzadora de la Tordera: 2,6M€

Condicionament del corredor Brugent – Ter per 4,8M€

Conservació de carreteres: 5M€

Ordenació d’accessos a la carretera C-63 a Vidreres: 2,6M€

Millora de la inundabilitat de l’estany i séquia de Sils: 1,5M€

Via ciclista paral·lela a la carretera, entre Santa Maria de Palautordera i Riells i Viabrea: 1,3M€ 49,2 milions d'euros en carreteres A banda, els comptes també destinen 49,2 milions en inversions a carreteres. Aquí, en destaquen els 4,8 milions d'euros per a la variant d'Olot (un projecte que mobilitzarà 132,5 milions fins al 2027) o les actuacions de millora a la C-66 (2,7 milions). Pel que fa a actuacions mediambientals, el pressupost de la Generalitat hi destina 23,5 milions d'euros . Són 11,5 més que l'any passat, i el gran gruix se l'emportà el futur centre de tractament de residus de Campdorà. En concret, per a aquest 2024 s'hi invertiran 15 milions d'euros (un terç dels 50 que s'hi destinaran fins al 2026). Un 50,8% més al Fons de Cooperació Local Els nous comptes preveuen destinar 26,9 milions al Fons de Cooperació Local (un 50,8% més que l'any passat), 6,3 milions d'euros en bestretes per al Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC); 32,82 milions d'euros al contracte programa de drets socials amb els governs locals (un 3,3% més) i 8 milions d'euros per a polítiques d'igualtat i feminismes amb els governs locals (un 35% més). Addicionalment, es transferiran 47 milions a la Universitat de Girona (UdG), 1 milió a l'Associació Sèlvans, 818.000 euros a Bitó Produccions pel Festival Temporada Alta i 200.200 euros al Consorci de les Gavarres, entre d'altres. Per últim, el Govern també fa incís en l'impacte que els fons Next Generation han tingut a les comarques gironines (on les ajudes procedents d'Europa han arribat a gairebé 200 milions fins al gener del 2024). Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona