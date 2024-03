Els pagesos gironins han decidit en una assemblea aquest dijous al vespre desconvocar el tall a Pontós, al punt de confluència de l'AP-7 amb la N-2, després d'haver aconseguit "el 90%" del que demanaven. L'assemblea ha estat més llarga del que es podia preveure perquè inicialment els pagesos han convidat a marxar algunes persones presents a la concentració però que no formen part del sector agrari. Posteriorment, s'ha explicat punt per punt quins han estat els acords que s'han assolit, abans no s'ha fet la votació sobre si es mantenia o s'aixecava la protesta. Finalment s'ha decidit marxar cap a casa, fet que es farà, després del sopar que encara faran a l'autopista, al llarg de la nit i matinada.