Sant Pau de Segúries ha rebut una injecció de 320.000 euros dels fons europeus Next Generation per unir la via romana del Capsacota i la via verda i crear un itinerari d'interès turístic. Aquest dijous s'ha presentat la finalització de les obres, que han durat 5 mesos. El projecte forma part de les actuacions del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès, que va rebre 3,5 MEUR per transformar i revitalitzar l'activitat turística a la comarca. La connexió de les dues vies s'ha fet a partir de la remodelació del carrer Guàrdia de Sant Pau, on s'ha donat prioritat per als vianants i ciclistes i no per als vehicles.

Sant Pau de Segúries ha finalitzat l'adequació d'un tram del seu nucli urbà per facilitar la connexió de la via romana i la via verda. En concret, segons ha explicat l'alcalde del municipi, Albert Coma, l'actuació ha consistit en adequar el carrer Guàrdia, que fins ara estava molt pensat per als vehicles i l'estacionament, i fer-lo més amable per als vianants i ciclistes. També s'han eliminat totes les barreres arquitectòniques que hi havia.

De la seva banda, el conseller comarcal de Dinamització Turística, Xavier Guitart, ha explicat que tant la via verda com la via romana són "dos punts estratègics" pel turisme del Ripollès, on habitualment hi ha molts visitants. Pel Consell, l'enllaç de les dues vies és clau per seguir potenciant el turisme a la comarca i "per donar vida i vitalitat al municipi". Guitart ha recordat que l'obra ha estat finançada el 100% amb fons europeus Next Generation, una fita que anys enrere "hagués estat impensable".

El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, ha destacat que totes les actuacions que estan duent a terme permetran "donar un impuls a un turisme que ens interessa molt, que és integrador, que respecta la natura i que ens posiciona molt bé a la comarca, Catalunya, Espanya i el món".