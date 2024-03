La Fiscalia de Girona ha presentat una denúncia en els jutjats de Puigerdà contra l'empresari Xavier Chía, fill d'alcalde de Fontanals de la Cerdanya, Ramón Chía, i germà de l'alcalde de Bovir i president del Consell Comarcal, Isidre Chía, (tots dos de Junts), per un presumpte delicte contra l'ordenació del territori per la construcció sense llicència d'un xalet amb piscina en un terreny "especial protecció" i inundable en el municipi, i, per tant, zona de domini públic hidràulic. Les perquisicions es van iniciar arran de la denúncia presentada davant el ministeri públic per la representant de l'associació SOS Pirineus.

Segons el fiscal de Medi Ambient de Girona, Enrique Barata, l'empresari ara denunciat "va transformar subreptíciament" una caseta tradicional agrícola en un xalet residencial amb piscina i jardí amb una llicència per a obres menors que permetia només netejar el terreny, obres de manteniment, arranjament de cobertes i revestiment de pedres de l'edificació existent. Quan va ser descoberta la irregularitat, el fill de l'alcalde de Fontanals de la Cerdanya "va intentar ocultar tal il·legalitat", així com "evitar sancions" en els expedients urbanístics, va presentar diverses sol·licituds d'obres i llicències davant l'ajuntament que comandava el seu pare.

Així, en 2019, quan la construcció ja havia aixecat les queixes entre els veïns i els ecologistes, el consistori va concedir a Xia el permís per a construir una gossera de caça per a allotjar a 40 cans en les proximitats de la construcció principal de la residència. Un any després, va sol·licitar, "davant la il·lícita construcció inicial de la piscina sense cap mena d'autorització", que s'atorgués llicència per a convertir la piscina en dipòsit d'aigua per als gossos, recalca la fiscalia.

Reformes que no van cessar

Però aquestes reformes no van cessar i en 2021, l'empresari va demanar a l'ajuntament permisos d'obres per a convertir el xalet en un museu, encara que a les poques setmanes la va retirar. En canvi, a les poques setmanes, el que va presentar va ser una nova sol·licitud de llicència per a realitzar obres de restauració de la "realitat física alterada", amb l'enderrocament "total" dels "excessos constructius i obres il·legals". Segons la fiscalia, aquestes obres d'enderrocament, que van ser autoritzades per l'ajuntament, "mai van ser executades" per Xia. Aquesta restauració havia d'efectuar-se a l'agost del 2021, però, incideix l'acusació pública, el denunciat no sols no ho va fer, sinó que al cap de 10 mesos va demanar una nova llicència perquè se li permetés mantenir tot o part de l'edificació principal "per necessitats d'ampliació de la gossera i obres de condicionament d'aquesta".