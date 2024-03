El conseller de Salut, Manel Balcells, ha presentat avui al Parlament de Catalunya el detall dels pressupostos de Salut per al 2024 que creixen fins arribar als 12.132,3 milions d’euros, un 4,2% més respecte a l’any passat.

Dels nous comptes, sobresurten els 3.587,8 milions destinats a l’atenció primària, que suposen el 30,5% del pressupost de Salut, així com també el capítol d’inversions amb un partida de 348,66 milions que ha de permetre fer 179 actuacions en centres i equipaments de salut durant aquest any. A grans trets, el titular de Salut també ha ressaltat «que es consolidaran els 110 milions per continuar millorant l’accessibilitat; que es destinaran 146 milions per teràpies avançades; 29 milions suplementaris del Pacte Nacional de Salut en salut mental; que es destinaran 212 milions a l’Agència de Salut Pública i uns 352 per consolidar les millores als professionals».

La inversió més destacada a Girona és per a la millora de l’actual Trueta i el projecte del Campus

Un altre dels grans eixos de transformació del sistema és la salut mental, el pressupost del qual augmenta un 7,3% fins arribar als 559,7 milions d’euros. La partida permetrà millorar l’accessibilitat als serveis per infants i joves; seguir desplegant el Pla de Prevenció del suïcidi 2021-2025; millorar la resolució dels Centres de Salut Mental d’Adults i continuar desplegant el Pla de millora als trastorns de la conducta alimentària, entre altres.

En el cas de Girona, tal com es va avançar en les inversions a la província, el més destacat és la inversió en l’actual i el nou hospital Trueta, en centres de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS); l’ampliació del CAP de l’Escala; la nova construcció del CAP d’Olot, inversions a l’hospital de Blanes i la construcció del CAP a Hostalric.

En el cas del futur Campus de Salut, que inclou el nou Trueta, s’invertiran dos milions en la redacció del projecte.