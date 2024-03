Nevada en diferents municipis gironins S'han acumulat entre 5 i 10 centímetres de neu en poblacions com Sant Hilari Sacalm, Espinelves i Viladrau A l'Eix Transversal es recomana precaució per neu i gel a la calçada en un tram de 25 quilòmetres A Portbou i Roses cauen més de 40 litres per metre quadrat