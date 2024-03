La militància de la Federació Regional d’Esquerra a Girona ha escollit les dues persones que representaran a la demarcació a la llista d’ERC a les properes eleccions europees. Es tracta del llagosterenc Aniol Vinyoles i de la vilafantenca Anna Pastoret, tots dos regidors als seus respectius municipis.

Vinyoles és tècnic en producció agropecuària, tècnic superior en indústries alimentàries i professionalment treballa al sector primari, concretament al món de la pagesia. Des del passat mes de maig és regidor de l’Ajuntament de Llagostera. El membre de Jovent Republicà, explica que es va animar a presentar candidatura perquè “puc aportar una mirada jove, des del món municipalista i des del sector primari. Perquè la feina des de Catalunya ja s’està fent, però hi ha moltes polítiques que no depenen de nosaltres i ens afecten directament, pensades per les grans empreses del sector”. “Hem de tenir clar que si defensem els drets dels pagesos arreu on tenim representació, estem defensant el present, però sobretot la supervivència i el futur de la pagesia catalana”, conclou.

Per la seva banda, Anna Pastoret és llicenciada en ciències polítiques i actualment treballa al sector privat. Compagina la seva feina, amb la cura de les filles, la tasca de regidora a l’Ajuntament de Vilafant i estar al capdavant de la secretaria d’Educació, Salut i Esports de l’Executiva Regional de la Federació d’Esquerra Girona.

Pastoret explica el seu compromís amb els valors republicans i amb la justícia social: “Des de l’Alt Empordà, tenim una tradició europeista mirant a la Catalunya nord, que ens obre la porta a la resta d’Europa. I és des d’Europa d’on venen bona part de les polítiques que han d’ajudar al nostre territori”.