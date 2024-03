L'Ajuntament de Campelles (Ripollès) ha anunciat que a partir d'aquesta nit començaran els talls d'aigua per l'"estat d'excepcionalitat" arran de la sequera, seguint les indicacions de l'Agència Catalana de l'Aigua. La interrupció serà de les 22 h fins a les 7 h i no es descarta que hi hagin variacions en funció de com evolucioni la situació. La restricció també afecta als veïns del Baell, un llogaret que forma part del municipi. L'avís demana a la població "que prengui consciència del problema d'escassetat d'aigua i que col·labori per fer-ne un ús responsable". Així, queda prohibit el reg de jardins i zones verdes (públic i privat), excepte el de supervivència d'arbres i plantes. El reg de gespa no està permès.

Davant aquestes restriccions, no estarà permès omplir de forma total o parcial les piscines, fonts ornamentals, llacs artificials o altres elements estètics ni tampoc la neteja de vehicles fora dels establiments comercials que s'hi dediquen. Aquesta població ja va viure talls intermitents d'aigua el febrer del 2022. La Generalitat afirma que hi ha aigua “ben bé fins a finals d’any” si es mantenen les restriccions