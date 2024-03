La implantació de l’Ingrés Mínim Vital (IMV), impulsada pel govern de Pedro Sánchez, beneficia avui a 12.928 menors a les comarques gironines. Marc Lamuà, diputat al Congrés del PSC per Girona, ha considerat que aquesta «és una mesura efectiva; justa i descriu com pensem que la socialdemocràcia ha d’afrontar les desigualtats: des de la generositat i la creació d’un estat del benestar sòlid, que és tot el contrari del que fa la dreta quan governa».

Des del PSC afirmen que "l’IMV actua com un mecanisme de combat efectiu contra la pobresa infantil, una de les xacres encara presents a la societat catalana". A més, afegeixen que "les dades sobre l’impacte real de l’IMV a la demarcació expliquen per què va ser un dels grans compromisos del Govern de Pedro Sánchez i demostra la voluntat del PSC de no deixar enrere cap ciutadà o ciutadana".

Les mesures d’aplicació de l’IMV significa l’aportació de més de 4 milions i mig d’euros a la demarcació de Girona. Les comarques gironines acumulen aportacions per valor de més de 104 milions d’euros per a 7.810 ajudes actives amb una mitjana de 453 euros, des de la promulgació de l’IMV el maig de 2020. Lamuà ha volgut remarcar que «aquest IMV va ser, efectivament, un dels principals compromisos del govern de Pedro Sánchez i ara s’entén millor perquè l’extrema dreta es va rebel·lar de la manera com ho va fer».

La diputada Blanca Cercas, per la seva part, ha destacat que «l’impacte positiu en la lluita contra la pobresa infantil és un dels vessants més importants de l'IMV, perquè permet tenir un element imprescindible per aconseguir que es vagin reduint les xifres de menors de les nostres comarques que es troben en situació de pobresa i l’exclusió que se’n deriva». La senadora Lluïsa Blanch, que està preparant dues mocions sobre pobresa infantil al senat, ha afegit que «molts van voler desacreditar aquesta iniciativa del Govern de Pedro Sánchez, però avui es demostra que era un ajut imprescindible per a moltes famílies del país per poder sortir de situacions sobrevingudes. Permet lluitar de manera efectiva contra l’exclusió i contribuir a favor de tenir una societat més justa».