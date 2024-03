L'atur continua a l'alça a les comarques gironines i tanca el febrer amb un augment del 0,4%. Si bé aquest increment no és tan acusat com el que es va registrar al gener -aleshores va ser de l'1,18%- durant el darrer mes la demarcació ha sumat 126 nous desocupats. Sobretot, aquell sector que en registra més és la indústria (124) seguit dels serveis (40), mentre que la construcció redueix aturats. En paral·lel, la contractació també va a la baixa perquè s'han rubricat menys contractes. El febrer, però, també deixa una dada positiva; perquè durant aquest mes el mercat de treball ha recuperat tota l'ocupació que va destruir a principis del 2024 i suma 3.703 afiliats més. Ara a les comarques gironines hi ha 31.403 persones que busquen feina.

Cara i creu amb les dades del mercat laboral gironí. Per una banda, si bé l'atur continua creixent i s'han signat menys contractes, per l'altra l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat i s'ha aconseguit eixugar aquella ocupació que es va destruir al mes de gener. Segons recullen les dades del Ministeri de Treball, durant aquest febrer l'atur ha crescut un 0,4%. És un augment que s'afegeix als que, malgrat la campanya de Nadal, s'han anat registrant en els darrers mesos (perquè al novembre va créixer un 1,3%; al desembre, un 0,35% i al gener, un altre 1,18%). Girona, a més, es converteix en l'única demarcació de tota Catalunya on els aturats van a l'alça. Tots els altres territoris, en menor o major percentatge, han reduït desocupació durant aquest febrer (Lleida en un -0,31%, Barcelona en un -0,27% i Tarragona en un -0,18%).

Guanyen 126 desocupats

Si els percentatges es traslladen en xifres, durant aquest febrer les comarques gironines guanyen 126 desocupats. Sobretot, aquell sector que en concentra més és la indústria (124), a la qual segueixen els serveis (40) i l'agricultura (13). La construcció, per contra, redueix aturats (-58) tot i que això no és suficient per decantar la balança. Per últim a la demarcació també hi ha set persones que no tenien cap feina anteriorment i que ara s'han apuntat a llistes. En global, a les comarques gironines ara hi ha 31.403 persones que busquen feina, la majoria dels quals -21.968- al sector serveis (dins el qual hi ha el comerç i el turisme). Això sí, en comparació amb el febrer de l'any passat, encara s'està per sota del que hi havia aleshores (en concret, 1.433 aturats menys, que traslladats en percentatges suposen un 4,36% menys).

En paral·lel, durant aquest febrer a les comarques gironines els contractes també han anat a la baixa. Al llarg del mes, a la demarcació se n'han rubricat 17.714. En comparació amb el gener són 394 menys (un -2,18%). Però si es comparen amb els del febrer del 2023, com també passava amb l'atur, novament s'està per sobre dels d'aleshores; en concret, 756 més (un 4,46%).

L'ocupació es recupera

Tot i que Girona sigui l'únic territori de tota Catalunya on l'atur hagi anat a l'alça aquest febrer, el mes també es tanca amb una dada positiva. Perquè segons recullen les dades d'afiliació a la Seguretat Social, s'ha aconseguit recuperar tota aquella ocupació que es va destruir a principis del 2024. En concret, aquest febrer la demarcació ha guanyat 3.703 afiliats, cosa que suposa un augment de l'1,08%. Al gener, se n'havien arribat a perdre fins a 3.774. És a dir, que aquella diferència s'ha eixugat i el mercat de treball gironí ha tornat a nivells de finals del 2023.

Ara, a les comarques gironines hi ha 345.504 afiliats. En comparació amb el febrer del 2023, la dada també és positiva. Perquè són 11.305 més que l'any passat (cosa que suposa un augment del 3,38%).