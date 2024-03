Olot ha creat un nou producte turístic focalitzat en el patrimoni religiós que ha batejat com el Triangle Sacre. Es tracta de tres visites guiades a l'església de Sant Esteve, el santuari del Tura i el Museu dels Sants i que també permet reservar allotjament i restaurants. Al llarg del recorregut, el visitant podrà conèixer l'art barroc del municipi. El paquet turístic està impulsar per l'Art Cristià, l'Associació Cultural d'Amics de Sant Esteve, el Santuari del Tura, Educart i l'Ajuntament d'Olot. Es començarà a comercialitzar a partir d'aquesta Setmana Santa i estarà oberta a tot el públic. Tot i així, els impulsors preveuen fer accions de promoció a les confraries d'arreu de l'Estat i totes les parròquies catalanes.

Aprofitant l'arribada de la Setmana Santa, el municipi d'Olot vol difondre el patrimoni religiós que hi ha a la capital garrotxina. Es tracta de l'església de Sant Esteve, el santuari del Tura i el Museu dels Sants. En el primer dels casos, l'església conserva un dels conjunts artístics i religiosos més destacats de tota la diòcesi gironina. Un exemple és el 'Crist amb la Creu' d'El Greco. El conjunt es complementa amb el santuari del Tura, que es va construir sobre un edifici d'origen medieval. En aquest recinte hi ha algunes de les imatges i escultures més antigues de la demarcació de Girona com ara la figura romànica del segle XII que representa a la verge del Tura. Per últim la visita al Museu dels Sants permet descobrir l'únic taller d'imatgeria religiosa que hi ha en actiu a la ciutat.

Triangle Sacre d'Olot

Aquestes tres parades formen el paquet turístic del Triangle Sacre d'Olot, una iniciativa que ha tirat endavant entre diverses associacions culturals i cristianes i l'Ajuntament d'Olot. La nova oferta turística neix arran de diverses peticions que rebia l'Art Cristià de confraries d'arreu de l'Estat per visitar el taller on s'havien fet alguns dels passos de Setmana Santa de diverses ciutats espanyoles. Ara, es preveu fer accions de promoció del paquet turístic en aquestes confraries i també en les parròquies catalanes amb l'objectiu de captar nous visitants. En el paquet hi ha la possibilitat de reservar allotjament i també restaurants.